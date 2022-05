NYGIFT: Travis Barker og Kourtney Kardashian, her i Portofino i Italia lørdag.

Kourtney og Travis feirer bryllupet i Italia

Få dager etter at Kourtney Kardashian (43) og Travis Barker (46) giftet seg borgerlig, feirer de begivenheten med nærmeste familie i Portofino.

Ifølge en rekke amerikanske medier, deriblant People, skal paret ha en intim bryllupsfeiring på et slott i den italienske byen søndag, men festlighetene strekker seg over flere dager.

Kourtney og Travis skal ha leid slottet Castello Brown i en uke.

Paret giftet seg i rettsbygningen i Anacapa i Santa Barbara 15. mai, men har altså reist til Europa for å markere begivenheten.

GOD STEMNING: Travis Barker og Kourtney Kardashian før middagen.

Portofino, som er en av de mest populære feriebyene på den italienske rivieraen, har bare litt over 500 fastboende innbyggere. Men nå har de altså fått svært celebert besøk.

Fredag dukket det opp mange paparazzibilder av det nygifte paret med venner og familie i båter. Lørdag formiddag skal alle ha spist lunsj sammen, og på kvelden samlet hele følget seg til middag.

KJÆRESTER: Kendall Jenner og Devin Booker.

Kendall Jenner (26) og kjæresten Devin Booker (25) ble avbildet hånd i hånd.

Kim Kardashian (41), som fortsatt er blond etter at den mye omtalte MET-gallaen, er i Italia uten kjæresten Pete Davidson (28), som er på jobb i New York.

Om han kommer til å dukke opp senere, er uvisst.

BLOND: Kim Kardashian i Italia.

Travis Barkers to tenåringsbarn fra forrige ekteskap, er med på reisen – Alabama (16) og Landon (18).

Barker har dem med ekskona, skuespiller Shanna Moakler (46).

Kourtney og Travis forlovet seg i oktober i fjor. Ekteskapet er det første for Kourtney, som har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) med ekssamboer Scott Disick (38).

Også hennes barn er med, ifølge Daily Mail.

DATTER: Travis Barker og Alabama Barker.

Også i april skapte Kourtney og Travis overskrifter da de «giftet seg» i et kapell i Las Vegas.

Det viste seg imidlertid å være et «liksombryllup» på impuls etter en fuktig feiring på Grammy Awards.

ER MED: Kylie Jenner i Italia.

Kylie Jenner (24) og Khloe Kardashian (37) hadde også iført seg finstasen for førbryllupsmiddagen lørdag.

Khloe har også lagt ut en rekke bilder på Instagram.

ALENE: Khloe Kardashian er singel og kom uten følge til middagen.

Ingen fest uten mamma Kris Jenner (66). Hun er selvsagt også til stede i Italia.

Sammen med resten av familien er Kourtney og Travis nå aktuelle i realityserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.