Politiet måtte stoppe «Kompani Lauritzen»-fest

Kjendisene skulle feire avsluttet innspilling, men hotellfesten i Elverum ble litt for høylytt, litt for lenge.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hamar Arbeiderblad var først ute med å melde om festbråket på et hotell natt til onsdag, men onsdag ettermiddag får VG bekreftet at det var noen av deltagerne fra «Kompani Lauritzen» som måtte dempes i de sene nattetimer på Scandic Elgstua.

Politiet Innlandet meldte selv på Twitter klokken 03.26 natt til onsdag at de var blitt varslet:

«Politiet tilkalt for å avslutte en fest på et hotell, etter at festdeltagerne nektet å dempe seg etter anmodning fra de ansatte. Festen avsluttet».

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekrefter i en e-post overfor VG at enkelte av deltagerne fortsatte festlighetene etter at avslutningsmiddagen til «Kompani Lauritzen»-produksjonen var over.

– Etter at den offisielle middagen tok slutt, skal noen ha fortsatt kvelden på et privat nachspiel. Der dukket politiet til slutt opp, festen ble fredelig avsluttet og alle kom seg i seng, sier Dahl og legger til.

– Det er bare å beklage til dem som eventuelt fikk forstyrret nattesøvnen.

TV 2 kjenner ikke til hvor mange som deltok på nachspielet.

Én patrulje

Politiet vil ikke opplyse til VG hvilket hotell det var snakk om, eller hvem som var på festen.

– Nei, det kommenterer vi ikke, sier operasjonsleder Haagen Løvseth til VG.

Han forteller at politiet rykket ut med én patrulje.

– Da vi kom og ga dem noen pålegg, ble det etterkommet. Vi vil jo helst at folk skal ordne opp selv, men da resepsjonisten ikke nådde frem når klokken nærmet seg 04, kom vi. Da roet det seg, sier Løvseth.

VG har vært i kontakt med Scandic Elgstua, som hverken vil bekrefte eller kommentere noe som helst.

Tredje sesong av «Kompani Lauritzen» er nettopp ferdig innspilt og får premiere på TV 2 neste år. På VGTV-innslaget øverst i artikkelen viser alle sesongens deltagere.