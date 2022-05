ÅRETS VINNER: William Høyem Ribe (13) fra Røyken og hans låt «Tusen tanker»

NRK usikre på MGPjr i 2023

Etter 20 år med MGPjr, varsler NRK store endringer for barnas eget Melodi Grand Prix.

For mindre enn 20 minutter siden

– Mest sannsynlig blir det ikke MGPjr-finale i 2023, trolig blir det MGPjr igjen først i 2024. Men vi vil gjøre dette bra, og det trenger vi tid på, sier programredaktør Siril Heyerdahl i NRK Super til VG.

NRK-redaktøren opplyser at prislappen på MGPjr ligger på mellom ni og ti millioner kroner. Til fradrag kommer billettinntekter på 1,8 millioner kroner, som ligger noe lavere enn tidligere år. Årets finale ble arrangert i Telenor Arena og har tidligere vært arrangert i Oslo Spektrum.

– Det er ikke gitt at det blir et storslått TV-show som det har vært de siste 20 årene. Når vi nå skal videreutvikle MGPjr stiller vi utgangspunktet med blanke ark. Det viktigste er at dette er på barnas premisser og blir det ikke MGPjr i 2023, mener vi at merkevaren er så sterk at den tåler det, sier Heyerdahl.

Til sammenligning kostet NRKs del av årets «Spellemannprisen» 5,6 millioner kroner.

Lørdag vant William Høyem Ribe (13) fra Røyken og hans låt «Tusen tanker» MGPjr 2022. I aldersgruppen 10 til 79 år var det totalt 272.000 som så programmet. Men utvider man seergruppen til barn under ti år også – øker dette seertallet til 319.000. Det er for denne aldersgruppen 11.000 flere seere enn i 2021.

– MGPjr er en viktig merkevare for NRK når det gjelder å nå barn. Det er overhodet ikke snakk om å legge ned programmet. Etter 20 år ønsker vi å videreutvikle konseptet. Hvordan det blir, er for tidlig å si noe om. Men det skal fortsatt være på barnas premisser, sier Heyerdahl.

Hun er godt fornøyd med seertallene som innebærer en økning fra tidligere år på rundt ti tusen seere totalt sett.

– Vi treffer de vi skal. Barna og familiene.