TRADISJON: «Grevinnen og hovmesteren» er egentlig en bursdagsfeiring på nyttårsaften, men i Norge er den normalt sendt lille julaften

«Kvelden før kvelden» er fortsatt mest sett i juledagene på NRK. TV-forskere forteller at tradisjon får oss til å søke til det samme om igjen i julen.

Ser du «Tre nøtter til Askepott», «Alene hjemme» og «Grevinnen og hovmesteren»? Legger du opp julaften etter sendeskjemaet og lar Sølvguttene synge julemiddagen inn?

Dette er filmer og programmer mange av oss må se før det blir jul - hvert år. Men hvorfor liker vi å se det samme om igjen?

– Nostalgi og juletradisjoner. Julen er en høytid som er knyttet spesielt til tradisjoner for de aller, aller fleste, sier TV-forsker ved Høgskolen i Innlandet, Gry Cecilie Rustad.

FORSKER: Gry Cecilie Rustad er prosjektleder ved fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet.

– Jeg vet om familier som har juletrepynten på samme grener hvert år. Vi spiser den samme maten, og gjør de samme tingene til samme tid hvert eneste år. Og film og TV har blitt en veldig stor del av de tradisjonene, påpeker hun.

SYNGER: Herborg Kråkevik står på menyen i «Kvelden før kvelden».

Tall fra NRK Analyse viser at akkurat mellom 1. og 21. desember, har julekalenderen «Kristiania magiske tivolitheater» samtlige 21 topplasseringer for totalseing (Total Screen Rating - TSR). På de neste plassen kommer enkeltepisoder av «Team Ingebrigtsen», «Nytt på nytt», «Helene sjekker ut» og «Førstegangstjenesten».

Ingenting slår «Kvelden før kvelden»

Det vi vet fra tidligere år, er at «Kvelden før kvelden» får veldig gode seertall på NRK lille julaften. I fjor var den mest sett av alle programmene 23. og 24. desember, med 1.264.000 i totaltall - hvorav 1.258.000 lineært. På det meste var nær 1,8 millioner innom programmet - under sending av «Grevinnen og hovmesteren».

ORIGINAL: Libuse Safránkova som Askepott i juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott».

«Tre nøtter til Askepott», som nylig kom på annenplass i VGs kåring av tidenes julefilm, er nest mest populært på NRK disse dagene, med 893.000 totalt. Deretter er det nyhetssendinger på 3. og 4. plass, foran «Donald Duck og vennene hans» som trakk 793.000 julaften i fjor.

«Sølvguttene synger julen inn» var det 616.000 som så i fjor - 610.000 av dem lineært.

«Grevinnen og hovmesteren»

I 2019 så hele 1.543.000 nordmenn sketsjen «Grevinnen og hovmesteren» da den ble sendt i «Kvelden før kvelden». På det meste var da 1.627.000 innom under sendingen.

I 2014 så over to millioner sketsjen fra 1963. Prosjektleder Eva Rutgerson Bie fortalte i 2019 at det ble telefonstorm et år den ikke ble vist i «Kvelden før kvelden». Det endte med at NRK måtte sende den separat i romjulen.

Her kan du lese historien bak sketsjen som opprinnelig het «Dinner for One»:

Ifølge Rustad er årstiden med på å forsterke TV-vanene i julen på den nordlige halvkule.

– Det har også noe med at det er så kaldt og mørkt ute, så det å samle seg foran en film eller julekalendre, er en fin ting å gjøre. TV og film som medium er noe familien samler seg rundt, og det forsterkes i julen som er en familiehøytid, sier hun.

Også medieviter Sara Brinch ved NTNU mener tradisjon er en nøkkel.

– Det å se de samme filmene år etter år inngår i det som julen handler om for veldig mange: Tradisjoner: Gjentagelser av ting vi har gjort før, fordi det bekrefter at julen er noe trygt og godt og en hyggelig høytid.

Lineær-TV vinner i julen

Og selv om seervanene har vært i sterkt endring de siste årene, står lineær-TV spesielt sterkt i julen.

– Julen er en av de høytidene hvor lineær-TV fremdeles er kjempepopulært. «Kvelden før kvelden» trekker fremdeles masse seere og får en topp under «Grevinnen og hovmesteren» - fordi det er tradisjon. Lineær-TV bestemmer flere familiers tidsskjema i julen. Det er en kontrast til at alle har masse valg og ser forskjellige ting - folk har fremdeles lyst på fellesskapsfølelsen som TV er med på å skape, understreker Rustad.

JUL OG ESTETIKK: Sara Brinch er medieviter og leder for institutt for design ved NTNU.

– Fordi julen fremdeles er så knyttet til gjentagelser – det vi gjorde i fjor, i forfjor og da vi var små - tror jeg akkurat juleunderholdningen på TV står veldig mye stødigere enn all annen type TV-seeing ellers, sier Brinch som også mener det handler om å skape et fellesskap.

Nye klassikere

– Men hva skal til for at vi tar inn nye juleklassikere?

– Det må være noe man ønsker å se igjen. Flere prøver å oppdatere julefilmer så de passer til tiden – og om de er bra nok og hyggelige nok, kan det hende de kommer inn i rotasjonen. Men det er et veldig vanskelig marked å konkurrere seg inn på og bli klassiker på, sier Rustad.

Brinch mener det er rom for nye julefavoritter.

– Vi ser det stadig kommer nye filmer og programmer til som supplerer de andre og blir til nye tradisjoner. Det er også spennende å se, at selv noe så innarbeidet som julefeiring har en dynamisk side ved seg. Det går an å skifte favorittfilm, sier hun.

Arvet jule-TV-vaner

TV-forsker Rustad påpeker at mange folks favoritter er filmer eller programmer de så da de var barn, som gjør forholdet til dem enda sterkere. Men samtidig er disse vanene i endring.

HVERT ENESTE ÅR: «Donald Duck og vennene hans» frister fremdeles mange - hver julaften.

– Vår generasjon arvet TV-vaner av foreldrene våre, men den generasjonen som vokser opp nå har ikke det – de sitter med hver sin skjerm. Så det blir spennende å se fremover!

– Voksne har minner om da det kun var NRK som sto for juleunderholdningen. Så i et enormt skiftende mediebilde, henger fremdeles den tradisjonen ved for mange. Vi oppsøker det gamle sendeskjemaet, og vi får mer linjeær-titting på TV enn den måten vi ellers ser film og TV på – når vi har lyst og mulighet, fastslår Brinch.

