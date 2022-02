TV 2 klippet bort sex-kommentar fra «Farmen kjendis»

Vebjørn Selbekk bekrefter overfor VG at han tok kontakt med produksjonen angående en samtale i onsdagens «Farmen». TV 2 sier det har skjedd en glipp og beklager.

Publisert:

– Vi snakker ekstremt mye om sex her inne, hvor man skulle gjort det og hvordan man skulle gjort det. Vebjørn også, sa Sophie Elise Isachsen (27) i kamera i den episoden som VG fikk til påsyn før onsdag.

«Ja, hva skal jeg si til det? Da tror jeg at jeg sier noe som jeg ikke har sagt under gårdsoppholdet hittil: No comment», sa en leende Vebjørn Selbekk (52) inn i kamera etterpå.

Ordene falt rundt arbeidet med bedeskammelen, der influenceren og Dagen-redaktøren hadde ansvaret for den delen av ukesoppdraget.

– Ut av sammenheng

Pressen får mulighet til å se episodene i forkant i såkalte «påsynskopier». Det samme gjør deltagerne. Men da onsdagens episode gikk på lufta, var dette klippet bort: «Vebjørn også».

– Jeg så også påsynskopien, og der var det klippet inn et sitat fra meg etter Sophies uttalelse om sexprat på gården. I det sitatet sier jeg «no comment». Det sitatet er gitt i en annen sammenheng og til et helt annet spørsmål, sier Selbekk til VG.

RIVALER OG VENNER: Sophie Elise Isachsen og Vebjørn Selbekk i den aktuelle settingen.

Han forteller videre at produksjonen har oppfordrer deltagerne til å ta kontakt og snakke med dem dersom det er noe de reagerer på.

– Dette er vanlig presseetikk. Sophie må si akkurat det hun vil. Det jeg har formidlet til produksjonen, er at sitatet mitt er tatt ut av sin sammenheng og ser veldig rart ut, sier Selbekk.

Vekt på ekteskapelig sex

Han sier at hvis han skal si noe om sex, så blir det noe helt annet.

– Det høres som at jeg har snakket masse om sex og de tingene der. Men det som ble filmet, tror jeg, er at jeg sier noe om at jeg er lei av munkelivet og at jeg nå vil jeg hjem til kona mi.

Selbekk presiserer at da han ble spurt om sex på gården, så slo han et slag for ekteskapet.

– Kona mi og jeg har vært gift i 33 år, og det er mulig å ha glød og pasjon i et samliv selv om man har vært sammen så lenge. Det å slå et slag for ekteskapelig sex, det gjør jeg gjerne. I den grad jeg har snakket om sex på «Farmen», så har det handlet om det – hvor fint det er å ha en i livet sitt og leve sammen med. Det står jeg virkelig for, og det er det som har foregått og ikke noe annet.

TV 2 beklager

– Det er riktig at Vebjørn hadde noen innsigelser på hvordan dette klippet var satt sammen, skriver pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl i en e-post.

Dahl medgir at det skapes et etterlatt inntrykk av at han har deltatt i samtaler på gården som han ikke har deltatt i.

– Vebjørns bidrag i samtalen med ungdommen var hele veien å understreke gleden og verdien av å leve i et forpliktende parforhold. Det er viktig for oss å ta hensyn til deltagerne, og at det som blir vist skal være gjenkjennelig for dem. Derfor gjorde vi en endring, skriver Dahl.

– Så har det dessverre skjedd en glipp i kommunikasjonen som har gjort at klippet ble brukt sosiale medier. Det beklager vi, sier pressesjefen.

Isachsen la onsdag ut den opprinnelige versjonen på InstaStory, et klipp TV 2 selv opplyser om at de sendte henne:

SKJERMBILDER: Sånn så det ut opprinnelig.

Selbekk sier at det egentlig ikke er noen stor sak for ham, dette her, men at han som mediemann ser viktigheten av å si fra når noe er tatt ut av sammenheng.

Sophie Elise Isachsen hadde ikke registrert at den ene setningen var klippet bort. På spørsmål fra VG om hvilke tanker hun giør seg rundt det, svarer hun at hun ikke har noen tanker om det.