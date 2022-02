SEIERHERREN: Isak Dreyer omgitt av (f.v.) Shabana Rehman, Ingrid Simensen, Dorthe Skappel, Marna Haugen, Øyunn Krogh, Tomine Harket, Vebjørn Selbekk, Heine Totland, Mini Jakobsen, Adam Ezzari, Kjersti Grini, Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen.

Isak Dreyer knuste Øyunn Krogh i «Farmen-kjendis»-finalen

Øyunn Krogh (25) sa på forhånd at hun skulle vinne, sånn som «hun vinner alt annet her i livet». Det måtte hun bite i seg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Isak Dreyer (28) valset nemlig over konkurrenten i finalen søndag, og kan dermed skilte med enda en reality-seier året etter at han gikk til topps i NRKs «Norges tøffeste».

– Jeg feiret et kvarters tid etter at jeg vant Farmen. Og det er et halvt år siden, så nå er jeg ferdig, sier Dreyer til VG på finalefesten.

Seiersbrøl

– Jaaaaaa! brølte Dreyer da han skjønte at han hadde vunnet «Farmen kjendis».

Fiskeren og snekkeren fra Bodø har ellers fremstått som svært behersket – og som en mann av ganske få ord. Han nøyde seg også med å glise bredt da han ble dusjet i champagne etter finalen.

Et nytt seiersbrøl kom imidlertid da Dreyer fikk utlevert nøklene til elbilen han nå er den stolte eier av.

Men nå avslører han at han ikke får brukt premien:

– Jeg har ikke fått bil, jeg har fått penger. Bilen som jeg har vunnet kan ikke brukes der jeg bor, sier Dreyer til VG.

Han kommer fra Tverlandet utenfor Bodø.

JUBEL: Isak Dreyer når han skjønner at han har vunnet over Øyunn Krogh.

Mens Krogh satt og pugget gårdsboken før det endelige oppgjøret, forklarte Dreyer til TV-kamera at han ikke er noen lesehest.

– Jeg er en fyr som ikke har gått på skole på ti-tolv år. Og da jeg gikk på skole, var det i friminuttene jeg var engasjert og ikke i timene. Jeg kan ikke pugge den boken der i kveld, sa han.

Dreyer har vært favoritt fra start og gikk inn i finaleuken uten å ha vært i en eneste tvekamp. Konkurrentene omtalte ham som en læremester på gården.

– Magefølelsen min sier at det er Øyunn som er på hjemmebane. Det er en quiz, og jeg deltar ikke i quiz egentlig, sa Dreyer før kunnskapsrunden.

Samtidig var han fast innstilt på å gi jernet.

– Hvis ikke jeg vinner i kveld, så føler jeg jo at alt er litt forgjeves, sa han på mens han pakket sekken.

Da de andre deltagerne ankom tinget for å gi sine stemmer til den de mente burde få en ekstra kniv før finalen, endte det uavgjort.

– Min stemme går til den som har vunnet prinsessen her og halve kongeriket, «the one and only» Isak Dreyer, sa Vebjørn Selbekk (52) og nikket mot Sophie Elise Isachsen (27).

DELTE SENG: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer fant raskt tonen på gården og ble sengepartnere.

Dreyer og Isachsen innledet nemlig en romanse på gården – noe Heine Totland (51) tidligere har beskrevet som «en dårlig bevart hemmelighet».

– Jeg kunne stemt på dere begge, men min stemme går til Isak, sa Isachsen.

FINALE: Isak Dreyer vant overlegent over Øyunn Krogh.

Siden Dreyer og Krogh endte med like mange stemmer, fikk ingen av dem kniv. Dreyer hadde da innrømmet for alle at han hadde vært med på en sabotasje.

VINNERKLEM: Isak og Sophie Elise klemte vel og lenge etter finalen.

Krogh ble altså snytt for ny TV-triumf, et drøyt år etter at hun og kjæresten Levi Try (24) vant «Sommerhytta» på TV 2. Denne gangen ble det en annenplass – til tross for at hun altså gikk noe høyt ut på forhånd.

– Flaks skal møte forberedelser, så jeg skal forberede meg så godt jeg kan og pugge, pugge, pugge. Så skal jeg klare å vinne «Farmen», sa en smilende Krogh før finaleoppgjøret.

– Jeg skal vinne «Farmen» sånn som jeg vinner alt annet her i livet.

KLEM: Øyunn gratulerer Isak.

Da hun tapte, var det likevel ingen sure miner. Krogh klemte Dreyer, gratulerte ham og sa at seieren var veldig fortjent.

Krogh har ikke besvart VGs henvendelser i forkant av finalefesten.

En hardbarka jævel

Da Dreyer vant «Norges tøffeste» i fjor, visste han ikke hvem programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) var før han meldte seg på. Dreyer selv levde nemlig langt unna rampelyset.

Han hadde ikke PC og brukte mest tid på jakt og oppussing av hus. Dreyer er «underdogen» som ble rikskjendis over natten.

– Jeg var alltid han rare. Gikk i dårlige klær, var alltid alene, likte friluftsliv, uttalte Dreyer i et langt intervju med NRK i fjor.

Der forklarte han også at han strevde med å sitte i ro på skolen, og at det tok lang tid før han lærte å lese. Først da faren ga ham et jakt- og fiskeblad, knekket han lesekoden.

Noen diagnose har han aldri fått.

– Å, som de har lett! Men de har ikke funnet noe.

PREMIEN: Isak Dreyer med elbilen som sto klar på tunet etter finalen.

Dreyer, som sier at han ble mobbet i oppveksten, har forklart på TV at han savnet mest hunden sin Buster da han var på gården. De to er bestevenner.

Når han i mars lanserer boken om seg selv, «Isak – en hardbarka jævel», er den skrevet i samarbeid med artikkelforfatteren i NRK, Synnøve Sundby Fallmyr (30).

Buster er angivelig viet mye plass i boken.

– Hvis jeg får en sønn, skal jeg ta ham med på jakt i indre Troms og plassere ham i rypedungen. (...) Akkurat som moder'n og fader'n gjorde med meg. Utfordringen er bare å finne ei dame som er med på det, forklarte Dreyer til NRK i fjor vår.

For en uke siden la «Farmen kjendis»-vinneren ut Instagram-bilde av seg og Sophie Elise Isachsen på nettopp jakt – med teksten: «Gikk mæ på ei fjellgeit i skogen i dag».