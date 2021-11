FINALISTER: Sportsanker Simon Nitsche og den tidligere kombinertløperen Magnus Moan er spent på å møte hverandre i «Skal vi Danse»-finalen lørdag.

Skademaraton før «Skal vi Danse»-finalen: − Hadde null følelse i armen

«Skal vi danse»-deltagelsen har vært preget av MR-undersøkelse, vafler og 30.000 situps for Magnus Moan (38).

Av Siri Berge Christensen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Nå står han i finalen mot sportsanker Simen Nitsche (29).

– Jeg kjenner på nervene. Tenk at vi er i finalen i «Skal vi Danse», for meg er det veldig overraskende, sier Magnus Moan.

Den tidligere kombinertløperen skal sammen med dansepartneren Ewa Trela kjempe mot Simon Nitsche og Helene Spilling om seieren i TV 2-programmet «Skal vi danse» lørdag kveld.

– Ewa er med for sjette gang, og dette er hennes første finale. Det at jeg får lov til å servere finaleplassen på et sølvfat til deg, vær så god, det er vel fortjent, sier Moan og ser på dansepartneren Ewa Trela, før de begge ler.

– Nei da. Vi har klart dette sammen, og vi hadde overhodet ikke trodd det da vi startet.

SKAL GI ALT: Magnus Moan og dansepartner Ewa Trela sier det ville betydd alt å gå av med seieren under lørdagens finale.

Gått ned flere kilo

Moan tok sin første verdenscupseier i 2004, og står med 12 VM- og OL-medaljer, og har dermed vært vant til å trene mye. Likevel var han ikke helt forberedt på hvor mye trening konkurransen ville innebære.

Hver dag har startet med 30 pushups og 250 situps, før de tøyer og løper, også bruker resten av dagen på dans. Nå har de passert over 30.000 situps, sier Moan.

– Jeg synes proffdansere får ufortjent lite omtale og kred. På den tiden jeg har vært med har jeg nok blitt like godt trent som når som jeg var på mitt beste i karrieren. Det ser man hvis jeg danser i baris. Da tenker jeg hm, dette går an, sier han.

SPEKTAKULÆRE LØFT: Moan og Trela har gjennom sesongen imponert med store løft. Intet unntak blir finalen, sier de.

– Ewa har gått ned fem kilo, jeg har sikkert gått ned tre-fire kilo. Og vi spiser alt vi kommer over.

For når de trener mellom 10 og 15 timer hver dag er de opptatt av å få i seg nok mat.

– Det er veldig viktig i forhold til restitusjon og hvile. Og ikke minst det mentale, sier han.

– Vi er opptatt av å spise sunt og mye. De er flinke til å ta vare på oss her i danselokalet. Vi har fått så mye vafler. Fortell om den gangen du spiste fem vafler og ble så slått ut at du måtte sove en halvtime, ler Trela.

Måtte ta MR

Moan legger ikke skjul på at kroppen har måtte tatt betalt for de spektakulære løftene.

– Jeg har hatt fem kink, og i midten av sesongen måtte jeg ta MR av nakken for å sjekke at alt var i orden. Jeg har også hatt en nerve i klem, slik at jeg mistet tricepsmuskelen. Jeg klarte ikke løfte fire kilo engang, og hadde null følelse i armen.

FORTELLER OM SKADENE: Moan fikk en nerve i klem i armen, som gjorde at han mistet følelsene og nesten ikke klarte løfte noe.

Selv om smertene har vært til stede har det ikke stoppet ham fra å levere hver lørdag denne høsten.

– Det er rart med det, når det nærmer seg lørdagen bygger det seg opp, og du glemmer det litt. Du ser deg ikke tilbake.

Han er også klar på at det tyngste gjennom «Skal vi Danse»-reisen ikke har vært det fysiske.

– Det tyngste har vært det mentale. Jeg var ikke forberedt på hvor tungt det var. Du trener hardt mot en lørdag, du går ut på parketten og er på en sky, også må du nullstille på søndagen. Du har ikke tid til noe annet.

Nå er han likevel klar til å gi alt førstkommende lørdag.

– Jeg gleder meg sånn. Vi går jo inn for å vinne, men vi skal også kose oss og nyte.

På spørsmål om hva det ville bety å vinne, svarer Moan:

– Det ville betydd alt. Det er det ultimate.

– Ser ut som vi er dødsforelsket

Å vinne finalen ville også betydd mye for sportsanker Simon Nitsche og proffdanser Helene Spilling.

– Det hadde vært stort for meg å vinne det her. Det er en prestisjetung konkurranse, og jeg har lagt inn mange timer med Helene. Så det hadde vært stort.

De to hadde så vidt hilst på hverandre før de første romanseryktene begynte å svirre.

GOD KJEMI: Simon Nitsche og Helene Spilling sier de er gode på å lage danser hvor de virker «dødsforelsket».

– Man blir jo kanskje lei av det, men det er jo bare fordi man føler seg så kjedelig når man ikke har noe annet å si enn at vi har et veldig bra vennskap og god kjemi, sier Spilling.

– Vi har blitt veldig glad i hverandre. Som venner. Det er veldig fint det og, å være to voksne som er single og fortsatt venner, sier Nitsche.

– Det har jo gjort at vi virkelig tørr å spille på de følelsene, og lage historier hvor det ser ut som vi er dødsforelsket. Også er det skuespill, dessverre, for de som ønsker noe mer, sier Spilling

– Undervurderte det

I likhet med Moan har Nitsche fått kjenne på kroppen hvor tungt dansing kan være.

– Jeg fikk beskjed om at det var intenst og tungt, men jeg hadde aldri sett for meg at det skulle være så tungt. Jeg undervurderte det, og jeg har virkelig blitt bedre trent. Jeg trodde jeg var god til å trene kjernemuskulatur, men det var før jeg møtte Helene.

HÅPER PÅ SEIER: Spilling og Nitsche sier det er mye som står på spill i den kommende «Skal vi Danse»-finalen lørdag.

– Det jeg kaller lyskesmerte kaller hun vondt i viljen. Jeg har litt vondter her og der, og da himler hun litt med øyene. Jeg er litt hypokonder, så da er det bare å bite tennene sammen. Og nå er jeg jo helt superfin, sier han.

De forteller om alle de fine stundene de har fra «Skal vi Danse», og sier det blir rart å snart gå tilbake til normale rutiner. Men først venter uansett finalen.

– Jeg kjenner på det nå, at det er mye som står på spill. En seier i skal vi danse i potten er helt surrealistisk for meg. Jeg kjenner at jeg er veldig spent. Jeg gleder meg og skal være veldig klar når det er vår tur, sier Nitsche.