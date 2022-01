AKTUELL: Elli Rhiannon Müller Osborne blir å se i tre store roller i år.

Elli (20) klar i tre nye roller

Oslo-kvinnen Elli Rhiannon Müller Osborne spiller nå en svært engstelig Oslo-jente. Da fikk hun bruk for egne erfaringer med angst.

I året hun fyller 21, blir Elli å se i minst tre store roller. Hun er varulv i «Vikingulven», prinsesse i «Royalteen: Arvingen» og altså nå først en krisemaksimerende jente i «Ida tar ansvar».

Tidligere har hun spilt biroller i filmene «Utøya 22. juli», «Håp» og i TV-serien «Furia», samt hovedrollen i «Psychobitch».

Info Elli Müller Osbornes roller «Utøya 22. juli» (2018): Erik Poppe regisserte denne filmen der Osborne spilte lillesøsteren til hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen. «Psychobitch»: Denne filmen fra Martin Lund med Ellie i hovedrollen kom i 2019 og vant Amanda-priser for beste barnefilm og beste manus. Den vant også priser på europeiske filmfestivaler. «Håp» (2019): Maria Sødahls film fikk en rekke priser og var Norges Oscar-kandidat. Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård hadde hovedrollene som Anja og Thomas. Elli spiller ett av deres felles barn, Julie. «Furia» (2021): I denne serien har Ine Marie Wilmann hovedrollen som Ragna som er involvert i et høyreekstremt miljø i en liten bygd. Elli spiller Siri, søsteren til Ragna. «Alina»: Kortfilm fra 2022 av Irasj Asanti og Lasse Johannessen. Elli spiller tittelrollen. «Vikingulven» (2022): Stig Svendsen har regi på denne skrekkfilmen som kommer 18. februar. Elli spiller hovedrollen som 17-årige Thale Berg som flytter til en liten bygd og får varulvproblemer. «Royalteen: Arvingen» (2022): Netflix-film basert på den kritikerroste ungdomsboken «Arvingen», regissert av Per-Olav Sørensen og Emilie Beck. Osborne spiller prinsesse Margrethe, som går i klasse med tvillingbroren kronprins Karl Johan og Lena som han forelsker seg i. «Ida tar ansvar» (2022): Viaplay-serie i 8 episoder med premiere 30. januar, regissert av Rikke Gregersen basert på en bok av Kjersti Halvorsen. Elli har tittelrollen som den svært engstelige psykologistudenten Ida. Kilde: Imdb Vis mer

Men Viaplay-serien «Ida tar ansvar», som fikk terningkast 5 i VG, er Osbornes første hovedrolle i en TV-serie, og mye hviler på henne.

– Det var annerledes, men helt fantastisk samtidig. At jeg er med i nesten hvert eneste bilde skapte drivkraft og kjør. Det var veldig intenst, men veldig deilig og lærerikt. Det er noe av det beste jeg har opplevd. Alle var så fine, sier hun til VG.

STUDENT: Elli Müller Osborne som Ida i «Ida tar ansvar».

Ida er psykologistudent, besatt av katastrofetanker og blir overbevist om at en incel hun møter er en fremtidig skoleskyter.

Brukte egen angst

– Det er angst. Hun tenker «Hva om dette skjer?» Hun ser på internett, hører på podkaster og heller mer og mer bensin på bålet, og gjør det verre for seg selv. Og det er jo sånn angst er, sier Elli.

Biten med å tenke verst mulige utfall, kjenner hun seg igjen i.

– Det har kanskje litt med yrket mitt å gjøre at jeg har blitt litt engstelig. Men jeg har vært på utredning for angst. Det er en generell angst som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i. Det var mye verre for meg på videregående enn det det er nå. Nå føler jeg at jeg har vokst veldig og fått litt mer ryggrad i hvem jeg er, og det hjelper masse. Men selvfølgelig er det triggere, forteller hun.

I VINDEN: Elli Müller Osborne, Her en vindfull dag ved Aker Brygge i Oslo.

– Så du brukte egne erfaringer?

– Absolutt. Og å snakke med folk som har slitt med det samme, lese seg opp på det, se videoer, leve seg litt inn i det. Det er veldig gjenkjennelig. Det er små ting man tenker i hverdagen som kanskje er litt ekkelt, men så bare forsvinner det. Man kverner ikke på det.

Snakk med fagfolk

– Har du tips til lesere eller seere som kjenner på angst?

– Du må snakke med minst én person. Og ikke tenk at du er alene, og ikke bli flau! Jeg tror helt normale psykiske lidelser har blitt glorifisert gjennom sosiale medier. Man skal både ikke se for tungt på angst og ikke ta for lett på det. Ta det på alvor, men ikke bruk det ordet for lett, sier Osborne og legger til:

ERFARING: Osborne blir 21 i februar, men har allerede rukket å spille flere hovedroller.

– Prøv så godt du kan å finne fagfolk. Noen steder er det helsesykepleier. Det finnes noen du kan stikke innom og si hei til. Det finnes muligheter som ikke koster masse penger. Ikke vær flau over å være en engstelig type. Det er vakkert å være følsom og det er vakkert å være den du er, så lenge du ikke får vondt av det. Du må bare snakke med noen!

Begynte med barneteater

Allerede som femåring begynte Elli med barneteater, og det var det hun fortsatte lengst med.

– Jeg var en liten kid med mye fantasi og energi og veldig lyst til å prøve noe nytt hele tiden. Jeg har prøvd alle sporter opp gjennom. Jeg prøvde meg på svømming, fotball, og en del tennis, det gjør jeg av og til ennå. Men jeg var én dag på håndball. Barneteater var av og på fra jeg var fem til jeg var 12–13. Men det var alltid det jeg gikk tilbake til, fordi jeg syntes det var så gøy, sier hun.

ENGSTELIG: Fra «Ida tar ansvar».

Hun har også foreldre som jobber innen film, og stemoren er skuespiller Petronella Barker.

– Det inspirerte meg kanskje en del, medgir hun.

Hun og lillesøsteren var ikke ofte med foreldrene på innspilling, men de gangene det skjedde, var det stort. Hun gikk også dramalinjen på videregående ved Hartvig Nissen i Oslo.

Feiret ikke russetiden

– Jeg jobbet gjennom hele videregående, og gjorde en film hvert år. Jeg innså hvor stor kontrast det er mellom filmjobb og teaterjobb, og hvor mye mer jeg liker å jobbe med film enn teater, sier Elli.

«PSYCHOBITCH»: Jonas Tidemann og Elli Rhiannon Müller Osbourne.

Hun har like fullt planer om å vende tilbake til teater i 2022.

Russetid ble det lite av i 2020.

– Jeg fikk meg dress og tegnet på den, og så gikk den rett i skuffen. Men jeg angrer ikke på at jeg ikke feiret russetiden.

– Var det på grunn av jobb eller pandemien?

– Jeg jobbet i mai. Og pandemien. Jeg var ganske redd for covid i begynnelsen.

Fikk bestevenn via zoom

– Hvordan har du opplevd pandemien sosialt?

– Jeg kjenner veldig på at jeg setter utrolig pris på alle vennene jeg har nå. Og jeg setter veldig pris på de nye vennskapene jeg har fått i løpet av covid, som ikke hadde skjedd om ikke det var for covid.

TEATER: Etter flere år med film og TV, ønsker Elli å jobbe med teater i 2022.

– Hvordan da?

– Jeg møtte en av mine aller beste venner på zoom – på en quizkveld vi hadde fylla over zoom, gjennom en felles kompis, forteller hun og ler.

– Det var nok et par måneder hvor jeg slet, spesielt under siste lockdown. Men jeg prøver å snu det om til noe positivt – og nå er det ekstra gøy når man kan dra på konsert eller dra på Salt og se på komishow!

