PERSPEKTIV: Emma Ellingsen bruker egne erfaringer til å fremme andres.

TV-anmeldelse «Annerledes»: Inspirerende mangfoldskompetanse

Influencer Emma Ellingsen dykker i andres og egne erfaringer med å stå på utsiden i sitt første helt egne program.

Av Tor Martin Bøe

«Annerledes»

Norsk dokumentarserie i åtte deler

Av og med Emma Ellingsen

Med bl.a. Regina Tucker, Birgit Skarstein, Roya Sori, Vegard Bjørsmo m. fl.

Produsent/regi: Anja Meland Måkestad

Alle episodene tilgjengelig på TV2 Play nå

Allerede i «Født i feil kropp» (2014) var det åpenbart at den da 13-årige Emma Ellingsen ville bruke sin historie til noe mer.

Petter Vennerød sitt siste regissøroppdrag introduserte henne inn en offentlighet som hun har videreført gjennom blant annet TV2-seriene «Bloggerne», «Generasjon Z» og valgprogrammet «Emmas stemme» i fjor høst.

«Annerledes» er møter mellom 20-åringen og mennesker som har følt seg, eller blitt sett på, som annerledes.

Noe som er mer enn en språklig nyanse.

Ellingsens barndomsvenn Sivert Abrahamsen forteller for eksempel både i Ellingsens bok «Emma» og her at han aldri har tenkt på å komme ut av skapet. Siden han aldri har vært inni. Andre forteller derimot om å føle seg fullstendig satt utenfor, selv i settinger og miljøer man skulle trodd var mer inkluderende.

MYRA: Regina «Myra» Tucker er den første Emma Ellingsen møter.

Ellingsen evner å holde igjen som programleder og slippe intervjuobjektene til. De som ikke alltid er like velartikulert rundt egen annerledeshet tvinger fram tettere oppfølgingsspørsmål. Der sliter programleder og serie mer.

Det skulle vel egentlig bare mangle. Erfarne journalister ville i flere av disse tilfellene hatt utfordringer med det samme. Ellingsen går på ingen måte inn i fortellingene som journalist, men som medmenneske med tilnærmingsvis samme erfaringsbase.

Hun trekker sin egen historie mer og mer inn i helheten, før avslutningen handler like mye om henne og vennene sine.

Det er en god innsirkling.

En del rufs burde vært fjernet på klipperommet. Big Daddy Karsten (Karsten Marcussen) sin episode introduseres med påstanden «jeg har aldri møtt en rapper før», to episoder etter at Ellingsen har møtt Myra. En del lignende absolutte påstander i introduksjonen («jeg har aldri vært så langt nord») og andre floskler kunne også lett vært fikset.

VENNER: Emma Ellingsen og Stina Eline Brandåstrø har tilrnæmet lik bakgrunn.

En større utfordring er at «Annerledes» er lite annerledes i gjestevalget.

Regina «Myra» Tucker er for tiden aktuell i «Hver Gang Vi Møtes», Birgit Skarstein er ikke et nytt bekjentskap og Adrian Sellevoll dukker opp overalt. Greit at dette er mennesker Ellingsen er nysgjerrig på, men de beste møtene er med de «ukjente». Som med rørende innlevelse og stort engasjement forteller om seg selv og hvordan verden har behandlet en. Da gnistrer «Annerledes».

Som kroppspositivist Carina Carlsen sier: «Når man tør å stå i den man er, så er det utfordrende for en selv. Men tenk på de man inspirerer.»

Denne serien er mest for de som kanskje søker akkurat den livsanskuelsen. Selv om vi alle kan ha godt av å bli inspirert av andre som tør å stå fram som seg selv – og stå i det.

Anmelderen har sett hele serien.