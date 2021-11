SKANDIAMANNEN OG SKANDIAKVINNEN: Robert Gustafsson og Eva Melander i «Den usannsynlige morderen».

TV-anmeldelse «Den usannsynlige morderen»: Mord og mulige misforståelser

Har vi ham nå? Vet ikke jeg ‘ass.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Den usannsynlige morderen» («Den osannolika mördaren»)

Svensk thrillerdrama i fem deler

Premiere på Netflix fredag 5. november

Med: Robert Gustafsson, Eva Melander, Mikael Persbrandt, Björn Bengtsson

Manus: Wilhelm Behrman og Niklas Rockström, basert på sakprosaboken til Thomas Pettersson

Mange kjente på en murrende følelse av utilfredshet da sjefetterforsker Krister Petersson i juni 2020 utpekte den såkalte «Skandiamannen», Stig Engström, til personen som nå var mistenkt for å ha skutt og drept den svenske statsministeren Olof Palme i 1986.

Etterforskningen hadde pågått i 34 år og kostet det svenske samfunnet 600 millioner kroner. «Skandiamannen»-sporet var ett av mange, og teorien virket ikke overvettes vanntett (mordvåpenet er aldri blitt funnet). Verst av alt: Engström kunne ikke stilles for retten for udåden han kanskje hadde begått. Han døde i 2000.

Det kunne virke som om det svenske politiet, slitne etter tre og et halvt tiår i det nasjonale traumets øye, simpelthen ga opp: «Sorry, dette er det beste vi har!».

SKUTT PÅ ÅPEN GATE: Scene fra «Den usannsynlige morderen».

TV-serien om Engström vil etterlate enkelte seere med noe av den samme følelsen. Den synes overbevist om at Engström, som selv kalte seg et vitne, virkelig var drapsmannen. Men så er den da også basert på en artikkel og en påfølgende sakprosabok av Thomas Pettersson, som argumenterer for det samme.

OK drama for det, kanskje? Vel. Mest for folk som har lyst til å se en kjedelig og innadvendt mann gradvis gå til grunne over fem episoder og 225 minutter.

«Den usannsynlige morderen» gjentar poengene de fleste er enige i. At etterforskningen kom galt ut fra første stund, at åstedet ikke ble forsvarlig sikret, at tips og informasjon ble for dårlig systematisert og gjennomgått, og at Hans Holmér, som ifølge denne versjonen mer eller mindre kuppet hele etterforskningen, ikke var interessert i å lete etter enkle, uspektakulære løsninger.

MONOMAN ETTERFORSKNINGSLEDER: Mikael Persbrandt som Hans Holmér i «Den usannsynlige morderen».

«Jeg vil ha en konspirasjon!», uttaler Holmér til en undersått i denne fiksjonaliserte fortellingen. Etterforskningslederen er gestaltet av en nesten ugjenkjennelig Mikael Persbrandt.

Mannen som spiller Engström har også fått nytt utseende. Robert Gustafsson – i mange år Skandinavias morsomste menneske – har fått dobbelthake og ufikse 1980-tallsbriller, samt en jakke, et skjerf og en sixpence – med og uten ørelapper – som det skal bli mye snakk om.

Engström var i sin tid grafiker i reklameavdelingen i Skandinabanken, som hadde hovedsete i Sveavägen bare 40 meter unna gatehjørnet der Palme ble skutt. «Den usannsynlige morderen» er et karakterdrap på en avdød mann. Og bildet som tegnes ringer bjeller i 2021:

ENSOM ULV: Robert Gustafsson i «Den usannsynlige morderen».

Engström, mener serieskaperne, var en stusslig, alkoholisert «ensom ulv» som led av oppmerksomhetssyke og streber-syndrom. Han var sykelig opptatt av å holde seg inne med fiffen i fjonge Täby utenfor Stockholm, men var aldri i nærheten av å bli tatt alvorlig av menneskene han slikket oppetter ryggen. Han var aktiv i Sveriges svar på det norske partiet Høyre, Moderaterna. Så da må han vel ha hatet Olof Palme?

Gustafsson er effektivt guffen i rollen som den usjarmerende mannen, som blir sint og sur når politiet og pressen slutter å ringe. Engström ble sjekket ut av saken i 1987, og benyttet resten av livet til å skille seg, drikke seg i hjel og skryte av gamle «bravader» til en offentlighet som ikke ville høre på ham.

For å skape litt variasjon i forfallsfortellingen om hovedpersonen, bryter serieskaperne av og til opp med sekvenser som forestiller journalisten Pettersson (spilt av Bengtsson) og redaktøren hans under arbeidet med boken denne serien er basert på. Ingen vil beskylde disse for å ha nerven til – åh, «Alle presidentens menn» (1976), for eksempel.

OPPMERKSOMHETSSYK STREBER: Robert Gustafsson i «Den usannsynlige morderen».

Ville Engström kost seg nå som han er tilbake i nyhetsbildet, endog som «stjernen» i en Netflix-serie om ham selv? Kanskje. For oss andre føles «Den usannsynlige morderen» som en lang og gråmelert marsj mot en oppklaring som aldri kommer.

Omtrent som etterforskningen av drapet på Olof Palme, med andre ord.

Anmelderen har sett hele serien