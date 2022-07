PUSSING OG PENGER: Halvor Bakke.

Utbyttefest for Halvor Bakke i «Eventyrlig oppussing»: − Corona har vært til min fordel

Mens interiørprogrammet hans nærmer seg sin åttende sesong, kan Bakke notere seg tre strake år med solide tall for selskapet sitt. Godt hjulpet av pandemien, mener han.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

51-åringen fra Stavern startet selskapet Trae AS i 2019, og har så langt tre gode og stadig bedre regnskapsår bak seg.

I 2021 bevilget interiørarkitekten seg 6,4 millioner kroner i utbytte. De to foregående årene tok han ut fire millioner per år.

I 2020 hadde Bakke i tillegg 1,68 millioner i lønn og annen godtgjørelse. I 2019 hadde han 595.000.

Lønnskostnadene for 2021 har gått opp til 2,6 millioner. Samtidig er antallet årsverk i selskapet trappet opp fra ett til to.

Omsetningen har sust opp fra åtte millioner i 2019, via 9,9 millioner i 2020 til 15,4 millioner i fjor.

Resultat før skatt landet på 11,8 millioner i 2021, mot 7,3 millioner i 2020 og 6,5 millioner i 2019.

Egenkapitalen i selskapet er på rett under fem millioner.

– Bra for min bransje

– Det er ganske hyggelige tall, konstaterer Bakke overfor VG.

Programlederen er sikker i sin sak på hvorfor forretningene har gått så bra:

– Corona har vært til min fordel, humrer han.

– Folk har vært hjemme, de har ikke reist. De vil pusse opp, de har kjøpt hytter, og tatt tak i ting når de ikke har fått reise. Det har vært bra for min bransje.

Bakke sier at han vil bli overrasket dersom tallene for 2022 blir like gode som fjoråret.

– Men så langt ser det bra ut. Det er mange som har startet bygging, særlig på hyttefronten, og det tar jo gjerne mange år.

Bakke, som ble kjent via programmet «Homsepatruljen» i 2004, har også fått økonomisk gevinst av den musserende vinen «Hverdagsbobler», som han lanserte et par år tilbake.

Der har han scoret nok en pandemipoeng, mener han.

– Det er jo også fordi folk ikke har fått reist, og ikke fått kjøpt seg like mye taxfree som før.

For tiden holder han på med innspilling av den åttende sesongen av «Eventyrlig oppussing» på TV3, som kommer i september.

– Vi har vært på masse kule steder. Finnmark, Svalbard, Ytre Stadlandet. God geografisk spredning.