LEO OG RUSSEN: Leo Ajkic formidler rusinformasjon med hovedfokus på to russekull.

TV-anmeldelse «Rus»: Rus og dus

Leo Ajkic er enestående nyansert, men blir hakket for mye kompis i sin tilnærming til «Rus».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Rus»

Norsk dokumentarserie i fem deler

Programleder: Leo Ajkic

Premiere mandag 18. oktober på NRKTV og på NRK1 kl. 21.20

Nye episoder mandager

Når man først skal tenke nytt rundt formidling av rus og rusproblematikk i Norge, hovedsaklig rettet mot unge, er det umiddelbart vanskelig å tenke på noen som skulle klare å balansere dette bedre enn Leo Ajkic.

Ikke fordi han er en ihuga rusentusiast. Men fordi han evner å se utfordringene fra flere sider. Og være på de nysgjerriges, ikke de fordømmendes side.

I løpet av de tre episodene VG har fått se bruker Ajkic mye tid på å fortelle at han ikke dømmer noen for å være nysgjerrig. Men han vil gjerne at man skal være kritisk og opplyst. «Jeg husker hvor fort det kan gå galt», understreker Leo. Og forteller om venner som er gått bort på grunn av rus.

Allerede her betrakter «Rus» rus fra et mer åpent ståsted enn unge mennesker gjerne er vant til. Det er nemlig helt åpenbart at det er en yngre målgruppe som er hovedfokus her. Samt foreldrene deres. Og alle som egentlig er mest opptatt av å «feste trygt».

KLASSEFOTO: Blårussen 2021 foreviget av Leo Ajkic

Å «feste trygt» medfører ikke en romantiserende, rusforherligende tilnærming. Et gjennomgangstema er to bergenske russebusser, som Ajkic oppsøker slippfestene til.

På den ene festen deler Ajkic ut musserende som gave til bursdagsbarnet som runder 18 ved midnatt. Det er for så vidt bare rart.

På den andre festen, i en lett gjenkjennelig enebolig, vises kokainsniffing. Dét heller mer mot et problem for NRK - og de som bor i huset. Kokainbrukeren kan for øvrig fortelle oss at det bare er de vellykkede, ikke de narkomane, som bruker kokain.

Vel.

«Rus» tar ikke bare for seg de vellykkede rushistoriene. Leo møter Espen som har en alvorlig hjerneskade etter en fallulykke på fylla. Han møter også foreldrene og vennene til Jens, en ung og aktiv gutt som også viste seg å bli rusavhengig og tok overdose.

Samt Håvard, en tidligere næringslivsleder som legger seg inn på avrusing. For å blant annet å ha et kokainproblem.

HAN SOM IKKE KLARTE Å STOPPE: Det er historiene om de som ikke klarer å gi seg som gir «Rus» balanse.

Disse historiene balanserer greit mot de som ikke definerer seg som narkomene gir seg selv, de som hevder at de uansett har kontroll. Psykolog Kari Lossius og ansatte på rusakutten kommer også med sin nøytrale tilnærminger til om avhengighet.

Leo Ajkics rolle i dette blir etterhvert litt uklar. Det er som han ikke helt klarer å bestemme seg for balansen mellom å være kompis og kul og samtidig være pedagogisk og etterrettelig.

Samtidig gir denne uklare balansen mer nyanserte og åpne svar fra alle parter, langt borte fra vinspaltene i næringslivsavisene. Fullstendig uten moralske pekefingre.

Man skulle bare ønske at «Rus» ikke var like opptatt av å understreke hvor fristilt programmet var for disse pekefingerne.

Anmelderen har fått se tre av fem episoder