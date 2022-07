NYTT BARN: Khloé Kardashian og basketspiller Tristan Thmpson, her på bilder fra 2017.

Khloé Kardashian bekrefter: Venter sitt andre barn med Tristan Thompson

En talsperson for Khloé Kardashian (38) bekrefter til flere amerikanske medier at realitystjernen og ekskjæresten Tristan Thompson (31) venter sitt andre barn sammen.

Blant andre CNN og People har fått bekreftelser fra reality-stjernen.

– Vi kan bekrefte at True vil få et søsken som ble unnfanget i november. Khloé er utrolig takknemlig overfor den fantastiske surrogaten for denne vakre velsignelsen, sier talspersonen til People.

I april 2018 fikk Kardashian og Thompson datteren True som nå er fire år. I reality-serien «The Kardashians» har Khloé vært åpen om at det tidligere paret både prøvde å finne tilbake til hverandre og prøvde å få et barn til.

PAR: Khloe Kardashian og Tristan Thompson sammen i Los Angeles i janauar 2019

Da den nyeste serien kom på skjermen, visste seerne allerede at Thompson noen måneder etter at innspillingen begynte i oktober 2021, måtte innrømme at han ventet barn nummer tre. Dette skjedde samtidig som han og Kardashian prøvde å gjenoppbygge forholdet etter at det tok slutt første gang i 2019 i kjølvannet av utroskapsavsløringer rundt Thompson.

Se Kim Kardashian kommentere utroskapsskandalen:

I «The Kardashians» blir Kim Kardashian og resten av familien sjokkerte og opprørte etter at Thompson innrømmer på sosiale medier at han er blir far igjen etter å ha hatt sex med en kvinne på sin egen 30-årsdag - en fest Khloé skal ha avholdt for datterens far.

«Jeg beklager på det sterkeste til alle jeg har såret og skuffet gjennom alt dette, både offentlig og privat. Khloe, du fortjener det ikke», skrev han da.

Nå opplyser altså talspersonen at barnet ble unnfanget i november. Avsløringen om at Thomson var far til et tredje barn kom i desember, like etter at Khloé var ferdig med å bygge drømmehjemmet for seg selv, Thompson og datteren.

En anonym kilde hevder overfor People at paret ikke er sammen igjen, og at de siden desember kun har kommuniserert om foreldrerollen.

Chicago Bulls-spilleren har nå to sønner i tillegg til datteren med Khloé Kardashian.