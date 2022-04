TV-JOBB: Prinsesse Märtha, her under innspillingen av sin egen dokuserie i fjor.

Prinsesse Märtha blir programleder på TV 2

Prinsesse Märtha Louise (50) skal lede TV 2s «Sommerfest fra Telemark» sammen med Birgit Skarstein (33).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Programmet går på lufta fredag 24. juni, opplyser TV 2 i en pressemelding.

– Telemark er jo fantastisk i seg selv. Bare det å kunne være mange sammen igjen er en stor opplevelse etter korona og isolasjon. Jeg tror dette kan bli et forrykende show rett og slett, sier prinsesse Märtha Louise i pressemeldingen.

Hun legger til:

– Min mors familie er fra Skien, og vi har alle telemarksbunad i vår familie. Jeg er veldig glad i Telemark.

Prinsessen beskriver paralympisk mester Birgit Skarstein som en av sine største helter.

– Tenk å dele scene med Birgit! Man kan ikke si nei til noe sånt.

2019: Prinsesse Märtha delte ut pris til Birgit Skarstein under Idrettsgallaen i Stavanger.

Märtha og Skarstein har jobbet sammen før, om enn ikke som programledere. Begge er ildsjeler for paraidrett, og for første gang er paraidrett på programmet under TelemarksVeka.

Skarstein har også store forventninger til programlederrollen. Hun sier i kunngjøringen at hun sammenligner livesending med idrettskonkurranse – med «gode forberedelser, lave skuldre, og ikke minst det å ha det gøy mens man holder på».

– Jeg sa ja fordi det er kjempespennende med en utfordring som livesending. Alle artistene, publikum, sol og sommer er dødsgøy, sier Skarstein.

2012: Birgit Skarstein og prinsesse Märtha sammen på tribunen under en kjelkehockeykamp mellom Norge og Canada i Hamar OL-Amfi.

Programlederduoen får med seg tidligere «Skal vi danse»-vinner Simon Nitsche (30) som utegående reporter.

– Rulleski-proffer i aksjon på dagtid og A1 i aksjon på kveldstid. Dette har jeg egentlig ventet på å få oppleve siden jeg var 10 år gammel, sier Nitsche i pressermeldingen.

Dette er ikke første samarbeid mellom prinsesse Märtha og TV 2. Prinsessen brettet ut livet i fjorårets dokuserie «Märtha».

