POPULÆR: «Grey's Anatomy» har gått på lufta siden 2005. Flere av stjernene på bildet er ute.

Spoiler-advarsel: «Grey’s Anatomy» med overraskende vri

Det melder amerikanske medier om sesongpremieren torsdag. Ikke les videre hvis du vil unngå å vite hva som skjer.

Sesong 17 har også premiere på TV 2 Sumo i dag, fredag, så herved er alle som ikke vil vite om overraskelsen advart.

Når seerne nå får innblikk i hvordan «Grey’s Anatomy» har skrevet coronapandemien inn i handlingen, starter det hele med en dobbeltepisode. Og et skikkelig ess i ermet.

Det blir nemlig gjensyn med en gammel kjenning – og ingen hvem som helst.

Alle som har fulgt med på sykehusserien fra oppstarten i 2015, vet at mange av seriens stjerner har kommet og gått underveis. Noen større enn andre.

Det kanskje aller største sjokket kom i 2015, da Patrick Dempsey (54), kjent som Derek «McDreamy» Shepherd, ble skrevet ut fordi rollefiguren døde. Vel, nå gjør han et slags comeback.

«Sjokkerende» og «hakeslipp» er ord som nettstedet Deadline bruker i beskrivelsen av sesongpremieren.

"GAMLEDAGER": Ellen Pompeo og Patrick Dempsey i «Grey’s Anatomy» for mange år siden. Foto: TV 2

Hva som kommer til å utspille seg, skal ikke røpes her. Men både Dempsey, motspiller Ellen Pompeo (som spiller enken Meredith Grey) og serieskaper Krista Vernoff forteller til Deadline hvorfor de ønsket å gå for dette stuntet.

Alle tre forklarer at de mener McDreamys comeback vil bidra til å rette søkelyset mot en viktig sak, nemlig det å ta coronarestriksjonene på alvor. Men ikke bare det.

– Da vi bestemte å gjøre noe på pandemien, var det min jobb også å sørge for glede, litt tankeflukt og snadder for fansen. Mye av det er fraværende i det helsepersonells hverdag i disse dager, sier Vernoff (46).

les også Ny sesong av «Grey’s Anatomy» viser coronapandemien

Vernoff røper at det var Pompeos forslag.

– Hun sa: La oss få med Patrick. Selv i min villeste fantasi hadde jeg ikke tenkt på det som en mulighet. Men der var den, sier manusforfatteren, som har postet bilder på Twitter:

Pompeo (51) på sin side forklarer at hun allerede hadde luftet ideen for sin tidligere «TV-ektemann». De bor begge i Malibu i California, og møtes en sjelden gang.

– Jeg spurte ham om han ville vurdere muligheten, og han elsket tanken, sier Pompeo – som legger til at det var en fryd for dem å spille sammen igjen.

– Det er jo så mye mørke, så vi visste at det å gjenforene disse to ville bringe et lysgløtt.

Dempsey forklarer at lokale myndigheter omtrent samtidig kontaktet ham med håp om å få hjelp til å oppfordre til sosial distanse på grunn av virusfaren.

– Så da ringte jeg Ellen angående det vi hadde snakket om. Sammen drodlet vi rundt hvordan vi kunne trøste og stille opp for helsepersonell i førstelinjen, sier TV-stjernen.

– Det var herlig å være tilbake, legger han til om gjenforeningen.

Tilbakeblikk på da VGTV møtte Patrick Dempsey på norsk jord i 2008:

Publisert: 13.11.20 kl. 13:06

