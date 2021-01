NÅDDE GRENSEN: Isabel Raad synes «71 grader nord» ble for tøft. Foto: Haakon F. Lundkvist

Trakk seg brått fra «71 grader nord»: − For tøft for meg

– Jeg har prøvd og pusha på, men nå har jeg kommet til grensen min, sier en av deltagerne i «71 grader nord».

Spoilere følger nedover i artikkelen.

Den 6. episoden av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» viser seg å bli ekstra tøff for noen.

Da kjendisene hastet inn mot målstreken sa det plutselig stopp for Isabel Raad (26).

Episoden slippes søndag på Discovery +, men ikke før på torsdag lineært på TV Norge.

Under første del av etappen deles lagene opp. Isabel Raad og Per Heimly blir sittende ved tredje og siste post for å vente på resten av laget. Sammen skal hvert av lagene finne veien og komme raskest til mål.

Men det tar ikke lang tid før lag Nordkapp møter på en utfordring.

– Plutselig bare stopper Isabel opp, sier youtuber Victor Sotberg i episoden.

Og da annonserer influencer Isabel Raad at hun har en beskjed til resten av laget.

– Dere springer bare videre, for dere kan fortsatt vinne. Vi sier ha det senere, men jeg orker ikke mer nå. Spring og vinn for meg, sier hun.

VG har sendt Raad en rekke spørsmål om 71-exiten. Disse har hun ikke ønsket å besvare.

– I overkant tøft for noen

Det er ikke første gang denne sesongen at Raad er i tvil om hun klarer å fortsette. Allerede kvelden etter første etappe satte Raad seg i en bil. Lag Nordkapp var da i tvil om hun trakk seg, men morgenen etter kom hun tilbake og valgte å fortsette.

Vår Staude, Steffen Iversen, Iselin Guttormsen, Henrik Elvestad, Per Heimly, Victor Sotberg, Isabel Raad, Fay Wildhagen, Astrid Urenholdt Jacobsen og Adrian Sellevoll. Foto: Haakon F. Lundkvist

– Hva skjedde den natten der hvor hun ikke var med de andre? Ble hun presset til å bli med videre?

– Det er ikke uvanlig at møtet med «71° nord» blir i overkant tøft for noen. Erfaring tilsier at det kan være til hjelp for en deltager å få litt tid til å tenke seg om og vurdere om man ønsker å fortsette. Det pusterommet ga vi til Isabel etter første etappe og hun valgte å fortsette, noe vi er veldig glad for, sier Marianne Aambø, pressekontakt i Discovery til VG.

– Kommet til grensen min

Men 6. episode sa det stopp for Raad.

Tross full forvirring nå Raad plutselig stanser, løper laget videre, vel vitende om at lag Lindesnes puster dem i nakken.

– Jeg skjønte ingenting. Jeg er et stort spørsmålstegn, sier komiker Henrik Elvestad.

Likevel greide lag Nordkapp å kjempe seg gjennom første del av etappen, og endte opp med å slå det andre laget med fem knappe sekunder. Men med en deltager savnet fra laget, kunne ikke programleder Tom Stiansen godkjenne seieren.

Dermed fikk laget straffetid til neste del av etappen.

TØFT: Isabel Raad på «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Foto: Haakon F. Lundkvist

– Jeg har rett og slett valgt å forlate nå. Det har vært litt for tøft for meg, naturlivet og... jeg har prøvd og pusha på, men nå har jeg kommet til grensen min, så jeg reiser hjem, sier Raad når hun kommer for å ta farvel med lagkameratene.

Det blir en tårevåt avskjed for Sotberg, som innrømmer at han virkelig har støttet seg på Raad i løpet av konkurransen.

Pressekontakt Aambø sier de er glad for alle som blir med på tur, og som deler åpenhjertig om oppturer og nedturer.

– Hvordan jobber dere for å unngå at kjendisene trekker seg?

– Det er en tøff konkurranse og at en deltager velger å trekke seg, er dessverre ikke noe vi kan forhindre. Selv om Isabel synes det ble i overkant tøft, er vi glad for at hun ble med oss så lenge, avslutter Aambø.