TV-STJERNE: Priyanka Chopra På Golden Globe Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss / Invision

Priyanka Chopra om mislykket neseinngrep: − Var ikke meg lenger

Priyanka Chopra (38) forteller om operasjonen som skal ha vært nær ved å ødelegge karrieren.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den indiske skuespilleren, også kjent som kona til amerikanske popstjernen Nick Jonas (28), bretter ut «hemmeligheter» i sin nye biografi «Unfinished».

Blant annet utbroderer hun marerittet hun opplevde etter at hun la seg under kniven tidlig i karrieren, etter at hun hadde vunnet Miss World i 2000.

Ønsket om å operere nesen var ikke kosmetisk begrunnet men helsemessig.

På grunn av hyppige bihulebetennelser fikk Chopra utført en såkalt polypektomi for å fjerne polypper i nesen.

«Det som skulle være et rutinemessig inngrep, endte ikke som det», skriver 38-åringen i boken ifølge Huffington Post.

Hun forteller hvordan legen ved en feil skal ha forårsaket at nesebeinet kollapset, og at resultatet var svært uheldig.

«Min opprinnelige nese var borte. Hele ansiktet så totalt annerledes ut. Det var ikke meg lenger», skriver Chopra.

DA OG NÅ: Til venstre Priyanka Chopra som Indias Miss World-kandidat i 2000 og til høyre skuespilleren på rød løper i New York i mai 2016. Foto: AFP

Stjernen, kjent blant annet fra Bollywood og TV-serien «Quantico», var sønderknust. Hver gang hun så seg selv i speilet, følte hun at hun så en fremmed. Selvtilliten fikk en så stor knekk at hun var redd den aldri skulle komme tilbake.

Etter hvert måtte hun vise seg i offentligheten igjen, og ifølge 38-åringen mistet hun to store jobber på grunn av at utseendet var så forandret.

«Karrieren min, som i stor grad var bygget på hvordan jeg så ut, virket å være over før den hadde begynt», skriver hun i boken.

STJERNEPAR: Priyanka Chopra og Nick Jonas i Cannes i 2019. Foto: Genin Nicolas/ABACA / ABACA

Skuespilleren betror at hun har gjennomgått flere korrigerende operasjoner.

«Nå blir jeg ikke lenger overrasket når jeg ser meg selv. Jeg har slått meg til ro med at dette er en litt annerledes meg».

Chopra forteller også i boken hvordan hun tidlig i karrieren sto imot presset etter å ha fått beskjed fra en regissør om at hun burde operere brystene, fikse på kjeven og gjøre rumpen større – for bedre å kunne lykkes på skuespillermarkedet.

Men hverken den nye nesen eller uviljen til å operere andre deler av kroppen, har stoppet karrieren. 38-åringen har flere nye prosjekter på gang. Ikke minst står hun på rollelisten i «The Matrix 4»

