– Jeg er så takknemlig for at NBC og Universal gir disse karakterene og fansen slutten de fortjener, skriver serieskaper Dan Goor via seriens offisielle Twitterkonto. – Jeg er takknemlig for at det varte så lenge. Som er tittelen på sextapen din, avslutter han, og referer til en av seriens mange tilbakevendende vitser.