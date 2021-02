VET IKKE: Helene Olafsen vet ikke hva som skjer med «Senkveld» etter at Stian Blipp nå forlater programlederstolen. TV 2 vil ikke si noe om hva de tenker om programmets fremtid. Foto: Odin Jæger

Usikker fremtid for «Senkveld»: Har mistet 157.000 seere

Siden Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (31) og overtok «Senkveld» høsten 2018, har programmet mistet 157.000 seere. Hva som skjer videre er usikkert etter at det ble kjent at Blipp forlater programlederstolen.

Publisert: Nå nettopp

– Veien videre har vi god tid til å finne ut av, så der har vi ikke noe nytt å melde nå. Det viktigste for oss nå er å lage en fantastisk vårsesong av Senkveld med Helene og Stian, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Olafsen og Blipp overtok etter Harald Rønneberg og Thomas Numme høsten 2018. Første sesong endte de to opp med et snitt på totalt på 537.000 seere, av disse utgjorde 451.000 såkalt førstegangseing. Altså i dette tilfellet det antall som så programmet på fredagskvelden. Totaltallet inkluderer både repriser og strømmetall fra TV 2 Sumo. Siden den gang har Olafsen/Blipp mistet 157.000 seere.

De øvrige seertallene ser slik ut – førstegangseing i parentes.

Våren 2019: 465.000 – (413.000)

Høsten 2019: 435.000 – (384.000)

Våren 2020: 375.000 – (325.000)

Høsten 2020: 380.000 – (328.000)

Sesongpremieren på «Senkveld» sist fredag ble sett av totalt 405.000–346.000 seere på førstegangseing.

– Senkveld leverer gode tall på lineær-TV for TV 2. Når det gjelder seertallene for talkshow på strømme-plattformene så er det utfordrende for de aller fleste, og det inkluderer Senkveld, sier Jan-Petter Dahl i en kommentar.

Lindmo, NRKs talkshow-konkurrent på fredager hadde for øvrig i snitt høsten 2020 726.000 seere. Av disse var det bare 64.000 som så programmet på strømmekanalen NRK TV.

– Disse tallene viser at brorsdelen av «Senkveld» seeing er tilnærmet på faktisk sendetidspunkt. I motsetning til andre programmer som for eksempel «Farmen kjendis» vokser «Senkveld» lite på seg etter førstegangs seing, sier TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom til VG.

Men selv om «Senkveld» ikke er en vinner i strømmekrigen kan også programmet være viktig for TV 2 i lineær sammenheng.

KAN VÆRE VIKTIG: – Skal kanalen bytte ut «Senkveld» med et annet program, tipper jeg TV 2 leter etter etkonsept som kan favne bredt, sier Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået MediaCom. Foto: Monica Jenssen

– «Senkveld» er et etterspurt og annonsørvennlig program. TV 2 tjener gode penger på «Senkveld» – og ikke bare det: Programmet er også med på å forlenge den kommersielle TV-kvelden for TV 2. Skal kanalen bytte ut «Senkveld» med et annet program, tipper jeg TV 2 leter etter et konsept som kan favne bredt, sier Marianne Massaiu.

På VGs spørsmål om hva som skjer videre med «Senkveld» nå, svarer Helene Olafsen slik i en tekstmelding:

– Det vet ingen akkurat nå.

Ifølge Olafsen er planen å lage «13 fine programmer» til våren.

– Deretter blir det jo spennende da – noe nytt blir det uansett, og det er jo gøy å tenke på, skriver hun til VG.

I den samme posten på Instagram får Helene spørsmål fra en av sine følgere om ikke samboeren Jørgen Nilsen som hun hadde med seg som programleder-makker under utdelingen av Gullfisken på TV 2 nylig, kunne overta jobben etter Stian Blipp.

– Det tror jeg hadde blitt veldig rart for alle, svarte Helene Olafsen.

I en oppdatering på Instagram etter at VG brakte nyheten om at Stian Blipp slutter i «Senkveld», skriver han blant annet dette:

– Min store lidenskap er å underholde, å få de rare tingene i hodet mitt ut, enten det er på skjerm, scene eller radio. Det kommer ikke til å forandre seg før jeg ligger godt under torven. Derfor er ikke dette noe farvel på noe som helst måte. Jeg skal bare la deg være i fred i stuen din på fredagene en liten stund etter sommeren. Sikkert litt digg å få en liten pause fra han oppmerksomhetssyke bergenseren og?