«Ungkaren»-Colton sto fram som homofil etter utpressing

I april røpet Colton Underwood (29) som hadde vært med på flere «Ungkaren»-serier i USA at han var homofil. Nå forteller han at utpressing var grunnen til at han kom ut av skapet.

Det er i et lengre intervju med Variety realitykjendisen forteller hva det var som førte til at han bestemte seg for å dele sannheten om legningen sin med offentligheten. Det var av frykt, ikke åpenhet, ifølge Underwood.

– Jeg får bare si det. Jeg ble, da jeg var på mitt absolutt bunnivå, utpresset. Ingen vet at jeg ble utsatt for utpressing, sier han til magasinet.

Han forteller at han bodde i Los Angeles og at han oppsøkte et spa som var kjent for å ha et homofilt klientell. Like etter fikk han en anonym e-post, som Variety har sett, fra noen som hevdet å ha tatt bilder av ham naken på stedet. Han fikk ikke se noen bilder, men avsenderen truet med å «oute» ham til pressen, og i panikk videresendte Underwood e-posten til sin PR-rådgiver Alex Spieller. Rådgiveren tvang ham deretter til å ta et oppgjør med seg selv.

Underwood hadde da vært med i tre heterofile utgaver av «Ungkaren»-beslektede programmer. Først var han frier i «The Bachelorette» i 2014, deretter deltok han i «The Bachelor In Paradise», før han i 2018 ble tilbudt å være hovedtrekkplaster i «Ungkaren».

Han hadde også stilt opp i utallige saker med ekskjæresten Cassie Randolph som han var sammen med i halvannet år etter å ha møtt henne på «Ungkaren».

Hun ba om besøksforbud i 2020 og hevdet at han stalket henne.

I etterkant av at han sto fram som homofil på «Good Morning America» i april, er han blitt beskyldt for å ville tjene penger på avsløringen, og enkelte har spekulert over hvorvidt hele deltagelsen bare var for berømmelse.

– Jeg håper ikke folk tror jeg står fram for å forandre historien eller for å feie bort og ikke ta ansvar for mine handlinger, understreker han.

– Jeg vet folk sier at denne historien ikke er ny, men jeg vokste opp midt i Illinois. Jeg hadde en katolsk oppdragelse og hadde aldri sett en homofil fotballspiller som kom seg til NFL, sier Underwood til Variety.

Han vokste opp på en gård i Washington i Illinois, en by med 15.000 innbyggere, og forteller at han ikke hadde noen homofile forbilder. Etter hvert spilte han selv i amerikansk fotball-eliteserien, NFL.

– Gjennom oppveksten med sport, ble jeg lært at homofili er galt og feil og at fotballspillere ikke er homo, sier realitydeltageren og legger til:

– Vi hadde én homofil person i hele byen, og han ble alltid gjort narr av. Jeg hadde gitt hva som helst for å ha sett en homofil fotballspiller. Det nærmeste jeg kom et forbilde var Ricky Martin, for jeg elsket musikk.