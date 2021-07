TV-PROFIL: Erik Follestad, tidligere ishockeyspiller. Foto: Trond Solberg, VG

Erik Follestad er blitt pappa: − Meget stolte

Erik Follestad (31) og Ingvild Schistad (26) er blitt foreldre.

– Jens kom til verden i går ettermiddag. Alt står bra til med alle tre, og mor og far er meget stolte, sier Erik Follestad via manager Marte Schei.

Det var Ingvild Schistad som søndag kveld postet et bilde på Instagram og avslørte at de to har blitt foreldre.

«Hei Jens. Vi har ventet skikkelig på deg! @erikfollestad og jeg er så stolte at vi nesten sprekker» skriver hun sammen med et bilde av den nyfødte.

På story har hun lagt ut en video som viser både pappaen og den nyfødte.

Samboerparet røpet allerede i mars at de ventet en gutt.

Barnet er det første for dem begge.

– Det blir stort med en liten arving. Vi får håpe han blir mest lik moren sin. Det er mye som kan gå galt hvis han arver mest fra far, uttalte Follestad da den forestående familieforøkelsen ble kunngjort i vår.

Da røpet han samtidig at terminen var i slutten av juni.

I starten av juni postet høygravide Schistad dette bildet på Instagram:

Paret har vært kjærester i litt over to år.

Etter at Follestad la opp som ishockeyspiller i 2016 har han vært å se i «Spårtsklubben» på VGTV og som hockey-ekspert på TV 2. 31-åringen er ellers kjent fra VGTVs «Spårtsklubben», «Skal vi danse», «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», «Kongen befaler» og «Iskrigerne».

I fjor meldte Follestad overgang til Discovery, og for tiden holder han på med innspillingen av «Folle og Almaas bygger hus», et strabasiøst prosjekt sammen med Jon Almaas (53).

Ti uker hjemmefra

Da VG intervjuet Follestad og Almaas i midten av april, var de klar for å bo ti uker i campingvogn, kun med besøk hjem i helger og enkelte ukedager. Follestad nektet ikke for at det var en utfordring å kombinere med gravid kjæreste.

– Det er klart, det. Hun er i de siste tre månedene av svangerskapet, og jeg er ikke der. Men det er jobb, og jeg har valgt det selv, uttalte han.

Nylig kunne han melde at innspillingen var overstått.

«Nå hjem til Ingvild og en unge som er rett rundt hjørnet», skrev han under dette bildet:

Managementselskapet til Erik Follestad er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.