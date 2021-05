DØDE: Joe Lara, kjent som Tarzan på 90-tallet. Foto: Crollalanza/REX / REX

Har gjort funn etter flystyrten med Tarzan-skuespiller

Skuespiller Joe Lara (58) og kona Gwen Shamblin Lara (66) var blant de syv som omkom lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

The Tennessean og New York Times melder om at dykkere søndag ettermiddag lokal tid fant levninger etter privatflyet, et Cessna C501, som styrtet i innsjøen Percy Priest Lake i Smyrna utenfor Nashville i Tennessee i USA.

De får bekreftet fra offisielt hold at både vrakdeler fra flyet og levninger er funnet.

Det var da allerede klart at redningsmannskapet hadde gitt opp håpet om å finne noen av de syv om bord i live.

Joshua Sanders ved Rutherford County Fire Rescue uttalte til pressen søndag at de søkte over et om lag 800 meter bredt område.

– Men vår innsats har gått fra å være en redningsaksjon til en søkeaksjon. Vi leter ikke lenger etter levende ofre, sa Sanders.

les også «Tarzan»-skuespiller og ektefelle blant syv døde i flykrasj

Søkearbeidet fortsetter denne uken. Amerikanske medier sier at etterforskningsarbeidet kan komme til å ta svært lang tid.

Flyet var på vei fra Nashville i Tennessee til Palm Beach i Florida da reisen endte i tragedie.

Joe Lara er mest kjent fra filmen «Tarzan in Manhattan» i 1989 og i 22 episoder av serien «Tarzan: The Epic Adventures» fra 1996 til 1997. Kona, Gwen Shamblin Lara, var også godt etablert i rampelyset for sin karriere – om enn noe omstridt – som kristen slankeguru.

Alle de omkomne tilhørte samme kristne menighet, Remnant Fellowship Church. Joe Laras svigersønn mistet også livet i ulykken. Han var gift med Laras datter fra et tidligere forhold.

Flyet tilhørte Lara og hans kone. De to giftet seg i 2018.