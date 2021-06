REALITYDRONNING: Kim Kardashian. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian i tårer over bruddet med Kanye West

Kim Kardashian (40) bryter sammen på TV når hun snakker om ekteskapet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg føler meg som en forbanna taper, sier en gråtende Kardashian i en teaser for «Keeping Up with the Kardashians».

TMZ viser trailer og omtaler innholdet.

Temaet er hennes havarerte ekteskap med rapper Kanye West (43).

Det er i samtale med familien at Kim knekker fullstendig sammen over det faktum at ekteskap nummer tre også går dukken.

TÅREVÅTT: Kim Kardashian og søsteren Kylie Jenner i klippet. Foto: SKJERMIBLDE/E!

Hun hulker frem at ektemannen fortjener en kvinne som kan følge ham overalt, som støtter ham i alt han gjør, og som kan flytte til Wyoming, noe hun selv ikke kan.

Kanye bor på ranchen sin der, mens Kim og parets fire barn bor i Los Angeles.

– Jeg klarer ikke dette lenger, sier en gråtende Kim, som hulker frem at hun «bare ønsker å være lykkelig».

Hun sier samtidig at Kanye er en enestående pappa.

Den aktuelle samtalen ble filmet rundt Thanksgiving i november, før en familieferie til Lake Tahoe. Søstrene betror foran kameraet at Kim og Kanye på det tidspunktet hadde mange krangler.

I den nye og aller siste sesongen av realityserien kommer det tydelig frem at Kim og Kanye har problemer. Men omverdenen visste allerede om bruddet før det gikk på lufta.

Nyheten om at paret skulle skilles, kom i februar. Det var hun som søkte om skilsmisse.

Kim og Kanye har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de barna North, Chicago, Psalm og Saint.