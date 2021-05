NRKs advokat kryssforhører Line Andersen: − Høylytt og røft

Tidlig spørsmål fra NRKs advokat Anders Stenbrenden: – Hvorfor er du i så mange konflikter?

– Jeg tror i hovedsak at de fleste av dem skyldes ganske heftige diskusjoner om fag. Så er det noen uheldige opptrinn som jeg i likhet med deg ikke er så veldig imponert over.

Andersen, som startet dagen i retten med å bli utspurt av sin egen advokat, beklager at hun har fått flere kolleger til å gråte.

– Det er høylytt og røft og det er jeg veldig lei meg for.

– Ser du at din adferd kan være voldsom?, spør Stenbrenden.

– Ja, jeg tror sikkert den kan oppfattes som det i noen situasjoner.

Hun forteller om en episode der hun var sint etter det hun karakteriserer som en mislykket sending.

– Jeg beskriver noe om en sending hvor en tredjeperson hørte noe han ikke skulle høre, og det beklager jeg selvfølgelig.

– Man gjør så mange feil når man er en storkjeftet jente at det reflekterer man over hele tiden.

– Trist at de er lei seg

Andersen får spørsmål om hva hun tenker rundt kollegers utsagn om frykt for henne.

– Jeg hører at dere sier det, og må reflektere over det. Så er det en vanskelig situasjon, for nærmest uansett hva jeg sier har jeg ikke forstått situasjonen. Hvis jeg argumenterer situasjonen er jeg følelsesløs. Jeg ønsker ikke å tillegge dem noen som helst, det er veldig trist at de er lei seg, og at det er bygget opp en frykt.

NRKs andre advokat i retten, Johanne Langaas, spør Andersen om hva hun tenker om konflikthåndteringen. Andersen viser til hvordan hun reagerte på NRKs konflikthåndteringsprosess.

– Poenget her er at folk med kunnskap på området sier dette ikke er vanlig, det eskalerer ved å hente inn ekstern konflikthåndtering og jeg får ikke info om det som skjer. Det er veldig ubehagelig.

NRKs advokater avslutter sin utspørring av Andersen etter knappe 25 minutter.

Avhengig av fornyelse

Som partsrepresentant for NRK møter direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen.

Hun utdyper om programlederrollen i statskanalen:

– Selv om at noen har vært programleder fortsetter man ikke med det for all evighet. Vi er avhengige av å fornye oss og det er slik at redaksjonell ledelse beslutter hvem som skal inneha programlederrollen til enhver tid.

Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

