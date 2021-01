SEERMAGNETER: Dag Erik Pedersen (i midten foran) tenker på seg selv som lagleder for denne gjengen her: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, programlederen og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal.

«Mesternes mester»: − Vanvittige seertall

«Mesternes mester» og programleder Dag Erik Pedersen leverer. Nok en gang. Hver av de to første episodene av programserien ble sett av over 1,4 millioner seere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er oppriktig stolt over disse seertallene, sier Dag Erik Pedersen til VG.

Episode to ble sett av 1.204.000 seere lineært – og med 241.000 som mandag morgen hadde sett programmet på NRK TV, ender NRK opp med 1.445.000 seere. Og premiereprogrammet med en total på 1.403.000 seere til sammen.

– Etter alt hva vi alle sammen har vært igjennom det siste året, tenker jeg at «Mesternes mester» er et kjærkomment frikvarter – og et samlingspunkt for hele familien, sier Dag Erik Pedersen videre.

– Dette er rett og slett helt vanvittige tall, sier NRKs prosjektredaktør for Mesternes mester, Pia Basberg.

– Jeg er så glad og takknemlig for at vi sammen med Rubicon TV og årets fantastiske deltagere har greid å lage et program som folk fortsetter å elske. Det var ingen selvfølge i den situasjonen vi sto i da planene måtte kastes om på grunn av pandemien. Nå er det bare å glede seg til fortsettelsen, sier Basberg videre.

Analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, er også strålende fornøyd.

– Vi er rett og slett gått tomme for superlativer for et program som leverer så høye seertall som Mesternes mester gjør gang på gang, sier Tolonen til VG.

Han forteller videre at vi må helt tilbake til 2016-sesongen for å finne like gode lineære seertall på «Mesternes mester».

Rettelse: I pushmeldingen om seertallene i denne artikkelen sto det at det var 1,4 millioner som så finalen av «Mesternes mester» - i stedet for premieren, som denne artikkelen omhandler. Denne rettelsen ble lagt inn 04.01.2021 klokken 12.18.