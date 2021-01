VG anmelder de første MGP-delfinalistene: − Tar aldri helt fyr

De første MGP-finalistene er sluppet. VG anmelder de fire første låtene som skal fremføres i første delfinale lørdag 16. januar.

Jorn – «Faith Bloody Faith»

Jørn Lande skal i første delfinale av MGP 2021. Foto: Beate Lech

Jørn Lande er nok bredest kjent som stemmen da «Alt for Norge» prøvde å vinne fotball-VM i 1994. Han gir ikke mindre her, i en høytbrølende stadionsak av kaliberet Åge Sten Nilsen er kjent for. Et sammensurium av åttitallets mest populære rockegitarteknikker, «østlige» harmonier, innspilte folkebrøl og en tekst med et passe subtilt religionsoppgjør. Selvsagt er «Glam» med som låtskriver. Midt på treet-buldrerock med doble gitarsoloer og modulering på andre refreng er det opptil flere som synes er tøft. Så kan man spørre seg om «tøft» er godt nok i 2021.

Beady Belle – «Playing with fire»

Beate Lech skal i første delfinale av MGP. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Dyktige Beate Lech fikk fortjent vidstrakt oppmerksomhet etter 2019-utgaven av Stjernekamp - selvsagt med andres låter. Her er hun med egenskrevet skarpskjært og minimalistisk new wave-pop. Det høres mest ut som om Eurythmics sin «Sweet Dreams (are made of this)» for vår tid. Med en mye bedre vokalist enn Annie Lennox, men en ikke like god låtskriver. Det er på alle måter Lech sine imponerende, tilbakelente og opera-vokale kvaliteter som gjør låten. Melodien i selv tar egentlig aldri helt fyr.

Blåsemafiaen - «Let Loose»

Blåsemafiaen skal i første delfinale av MGP 2021. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Trioen på topp er solide musikere med flere lags erfaring: Blåsemafiaen har vært stødig messingrekke for alt fra Marcus og Martinus til Madcon. Noe mer ukjente Caroline Teigen bistår på vokal. Sammen leverer de en nestenfengende dansebeat med entusiastiske blåseinstrumenter. Der innstillingen virker å være at det aldri kan bli for mye løs blås. Låten minner en passe seig housejam i retningen av hvordan nittitallsbandet Deee-Lite samplet Herbie Hancock. Utsøkt kvalitet på håndverket, altså. Resultatet er likevel flere hakk stivere enn låt-tittelen garanterer.

Stina Talling - «Elevate»

Stina Talling skal i første delfinale av MGP 2021. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

I denne balladen dukker ikke bare det bergenske YouTube/BlimE-fenomenet Stina Talling opp i romklangen. Bergensbaserte Monika Engeseth, Moyka, som hun kaller seg som artist, skjuler seg i låtskrivingen. Derav det store og medrivende refrenget. Melodi og arrangement beveger seg noe tettere på andre bergensere med enda større suksess. Mye i totalen kan minne om både Alan Walker og Kygo. To som jo åpenbart vet hva som er populært. Utfordringen med «Elevate» er at den er fint gjennomført, men ikke helt klarer å, øh, virkelig heve seg i dette landskapet.