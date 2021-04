MEST SETT: Første episode av 2021-sesongen av «Kompani Lauritzen» er den mest sette hos TV 2 gjennom tidene. Foto: Matti Bernitz

«Kompani Lauritzen» slår seerrekord

Den mest sette episoden av «Kompani Lauritzen» har blitt sett av 1.414.000 seere. Det er rekord for underholdningsprogram på TV 2.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er utrolig gøy at en egenutviklet norsk realityserie blir omfavnet på denne måten, skriver Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, i en e-post til VG.

Den første episoden av årets sesong av «Kompani Lauritzen» har førstegangsseing på 716.000, men har blitt sett totalt 1.414.000 ganger. Av disse har 445.000 sett episoden på TV 2 Sumo.

– Det er igjen en magisk gjeng med deltagere som produksjonsselskapet Seefood har klart å få meg seg på tur, samtidig som Dag Otto og Kristian har et oppriktig ønske om at alle skal bli den beste versjonen av seg selv, skriver hun.

les også Vegard Harm kollapser i «Kompani Lauritzen»: Lege ville ikke latt ham fortsette

Man må faktisk tilbake til 2004 for å finne et program som også bikket 1,4 millioner. Det var nemlig «World Idol» – programmet Kurt Nilsen vant i 2004 – med tall på 1.407.000.

Etter det kan man se gode «Senkveld med Thomas og Harald»-tall, samt gode «Farmen»-tall. Spesielt i 2017 da et program av «Farmen kjendis» hadde seertall på 1.325.000 totalt.

les også Tårevått da tre deltagere måtte forlate «Kompani Lauritzen»: – Skuffet

Men «Kompani Lauritzen» viser seg altså å gå bedre enn også «Farmen». Fjorårets mest sette program er fra første sesong av «Kompani Lauritzen», med tall på 1.386.000, som altså danker ut «Farmen».

– Dette er TV 2 på sitt aller aller beste, og vi er uhyre stolte over at «Kompani Lauritzen» fortsetter å knuse seerrekorder. Måtte eventyret fortsette, skriver Haldorsen.

Både i 2020 og så langt i 2021 har «Kompani Lauritzen» blitt mest sett totalt.

Det er bare sportssendinger som har gått bedre på TV 2 totalt sett. Best av alt er Håndball-VM: Frankrike - Norge i 2017. Den kampen hadde seertall på 1.626.000.

«Kompani Lauritzen» er programmet der Dag Otto Lauritzen inviterer 14 kjendiser til Setnesmoen militærleir. Der har de så langt i programmet vært gjennom en tøff rekruttperiode, før de nå skal kjempe om å bli en del av Kompani Lauritzen. Tre deltagere har allerede røket ut, mens elleve kjemper videre.

les også 1,2 millioner har sett premieren på «Kompani Lauritzen»

Managementselskapet til «Kompani Lauritzen»-deltagerne Morten Hegseth, Vegard Harm, Christine Dancke, Bernt Hulsker og Linnéa Myhre er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.