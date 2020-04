ENKE: Elena Belle, kjent blant annet fra «Svenske Hollywoodfruer». Foto: Maja Suslin/TT /

Elena Belle fortsatt i sjokk over ektemannens brå død

Den svenske TV-kjendisen (34) og datteren på to år flytter nå fra villaen de delte med nylig avdøde Michael Theanne.

Managerkjendisen Michael Theanne kollapset under en luftetur med hundene hjemme i Los Angeles for litt under to måneder siden. Obduksjonen viste at han fikk et massivt hjerteinfarkt – bare 45 år gammel.

En sønderknust Elena Belle skrev på Instagram at ord ikke kunne beskrive fortvilelsen:

«Hjertet mitt blør, og jeg kan ikke fatte at dette er sant».

Elena Belle sier til svenske Aftonbladet at hun nå har to valg – mellom å synke fullstendig ned i en depresjon eller leve videre og være sterk for parets to år gamle datter, Luna.

– Jeg er fortsatt i sjokk, forklarer 34-åringen til avisen.

Det er under fire år siden Elena Belle, kjent fra «Paradise Hotel» og «Svenska Hollywoodfruar», giftet seg med Theanne.

Belle har hatt mye støtte av familie og venner etter den tragiske hendelsen. Hun forteller at moren og søsteren hennes har bodd hos henne etter at hun ble alene med datteren – noe hun sier hun er evig takknemlig for.

les også «Svenske Hollywoodfruer» legges ned

For Belle er det viktig å snakke med datteren om pappaen som nå er borte. Hver morgen går de inn på Theannes kontor, hvor Belle har satt opp bilder og tent lys, og sier god morgen til pappa. Og hver kveld før datteren skal sove, går de inn og sier god natt.

– Jeg har sagt at han er i himmelen, og at vi alle kommer til å ses igjen en dag, men at det er lenge til. Og jeg sier at han finnes i hjertet hennes for alltid, og at han elsker henne.

Theanne-familien ble rammet av enda et hardt slag kort etter at Belles ektemann døde. Senere samme uke døde nemlig Belles svigerfar – lille Lunas farfar. Han hadde vært syk lenge:

Belle, som også har spanske gener, het tidligere Natacha Peyre. Hun byttet navn i 2016. De siste 11 årene har TV-profilen bodd i Los Angeles.

34-åringen har bestemt å bli boende i Los Angeles, men de flytter fra huset, betror hun i avisintervjuet. I stedet skal hun og datteren bo i en leilighet med sikkerhetsovervåkning, fordi Belle ikke føler seg trygg alene i et så stort hus.

Planen er å reise mye mellom Los Angeles, Sverige og London – der Theannes familie bor.

les også Full krangel i «Svenske hollywoodfruer»

Belle er sikker på at hennes avdøde mann ville ønsket at livet skulle gå videre for henne og Luna.

– Jeg må sørge for at Luna har en positiv mamma og et positivt liv til tross for det som har skjedd, sier hun.

Michael Theanne var blant annet manager for EDM-artisten Steve Aoki og får mye av æren for suksessen. Den avdøde 45-åringen var også manager for Cheat Codes og Deorro.

