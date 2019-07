FRA DINO TIL MIDGARD: J.A. Bayona, til venstre, sammen med «Fallen Kingdom»-skuespillerne Bryce Dallas Howard og Chris Pratt i mai i fjor. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

«Jurassic»-regissør til «Ringenes herre»-serie

«Jurrasic World: Fallen World»-regissør J. A. Bayona skal regissere den nye «Ringenes herre»-serien fra Amazon Prime.

Det er Deadline som melder at spanske Juan Antonio Bayona har fått regijobben på den nye TV-serien som skal utspille seg i Tolkiens univers før «Ringenes herre». Bayona, som tidligere har regissert «The Orphanage» (2007), «A Monster Calls» (2016) og to episoder av «Penny Dreadful», skal regissere de to første episodene.

– J.R.R. Tolkien skapte en av de mest fantastiske og inspirerende historiene noensinne, og som en som har vært fan hele livet, er det en ære og glede å bli en del av dette fantastiske teamet, sier Bayona til Deadline.

Historien han skal lage finner sted i Midgard i tiden som kalles «the Second Age». Bayona skal også være inne på produsentsiden, sammen med produsentmakker Belén Atienza.

UNIVERS: Elijah Wood som hobbiten Frodo i «Ringens brorskap». Den nye TV-serien finner sted før både «Hobbiten»- og «Ringenes herre»-bøkene. Foto: Warner Bros. / Reuters

– Vi gleder oss over å få J.A. og Belén på laget mens vi fortsetter utviklingen av denne serien. Vi har vært store beundrere av J.A.s arbeid i mange år, og vet at hans episke, filmiske og dyptfølte estetikk er perfekt til å gi Midgard liv på ny, sier manusforfatterne John D. Payne og Patrick McKay i en uttalelse.

Fjorårets «Jurrasic World: Fallen Kingdom» spilte ifølge filmdatabasen Box Office Mojo inn 1,3 milliarder dollar på verdensbasis, eller drøye 11 milliarder kroner, noe som gjorde den til den neste mest innbringende filmen i «Jurrasic»-serien og den 13. største kassasuksessen i verden noensinne.

Det var i 2017 Amazon bekreftet at de skulle samarbeide med HarpersCollins, New Line og etterkommere av J.R.R. Tolkien om å ta publikum tilbake til «Ringenes herre»-universet. Deadline meldte den gang at Amazon skal ha betalt nærmere 250 millioner amerikanske dollar for de globale rettighetene til serien.

Avtalen gjelder for flere sesonger – i tillegg til mulige avleggerserier.

Publisert: 04.07.19 kl. 19:40