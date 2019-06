KJEMPER FOR LIVET: Beth Chapman fra «Dog The Bounty Hunter» - her sammen med mannen Duane - fikk tilbakefall på kreftsykdommen. Foto: HUGH GENTRY / X02044

TV-dusørjeger Beth Chapman kritisk syk

Dusørjegeren Beth Chapman (57) fra den amerikanske realityserien «Dog The Bounty Hunter» er nå lagt i kunstig koma på grunn av sin alvorlige kreftsykdom.

Det var Hawaii News Now som først omtalte saken.

Chapman og hennes mann, Duane «Dog» Chapman (66), har i en årrekke figurert på amerikanske tv-skjermer som dusørjegere gjennom «Dog The Bounty Hunter» og senere spin-off-serien «Dog And Beth: On The Hunt».

Reality-serien er med få unnak innspilt på nettopp Hawaii eller i Duane Chapmans hjemstat Colorado. «Dog The Bounty Hunter» har gått på Discovery-kanalen Max i Norge.

Det var Duane Chapman som avslørte konas alvorlige tilstand på sin Facebook-side sist helg. Den ellers så hardbarka dusørjegeren har siden bedt sine fans daglig om å be for Beth.

Beth Chapman fikk diagnosen strupekreft i september 2017. For et drøyt år siden ble hun erklært kreftfri, men nå har den altså kommet tilbake med spredning til lungene.

– Jeg vil ikke høre dårlige nyheter, jeg orker det ikke. Jeg ber mye, overalt. Og jeg gråter en masse, sa Duane Chapman til US Weekly i et intervju i desember i fjor.

Der fortalte Chapman at han fant trøst i troen.

– Jeg ber Ham hele tiden om å helbrede min kjære og passer på at Han ordner det. Jeg forteller han at jeg vil prøve å slutte og røyke og banne. Jeg gjør hva som helst, sa han i intervjuet.

Beth og Duane Chapman har vært gift siden 2006.

Etter planen skal ekteparets nye serie, «Dog’s Most Wanted», ha premiere på WGN America i 2020.

