SJEKKER IGJEN: Else Strøm Larsen og Peter Theolin, her under innspillingen av «Kjærlighet til alle». Foto: Kristin Skavåsen/TV 2

Peter Theolin giftet seg på TV – nå vil han sjekke opp «Jakten»-Else

Han giftet seg «ved første blikk» på TV i fjor. Hun var frier i «Jakten på kjærligheten» i år. Nå dater de hverandre i nytt sjekkeprogram.

Alle som fulgte med på TVNorges «Gift ved første blikk» i 2018, ble kjent med svenske Peter Theolin (41). Else Strøm Larsen (36) på sin side gikk rett fra «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til «Kjærlighet til alle» på TV 2 Sumo i høst etter å ha blitt vraket av bonden.

Sammen med to andre «Jakten»-profiler har Else den siste tiden kunnet velge og vrake i friere i det nye sjekkekonseptet. Men hun var uforberedt da Peter plutselig møtte opp i frokostsalen på Eidsverket gods.

– Det var et lite sjokk, forklarer Else til VG.

– Ikke følte jeg meg presentabel heller for en ny date der og da. Vi hadde festet kvelden før, og det ble sent.

I episoden, som ble lagt ut natt til mandag, ser man at Elses tre gjenværende friere blir en smule oppgitt når enda en rival melder sin ankomst. Flere av dem drar kjensel på Peter etter fjorårets mislykkede ekteskapsprosjekt.

Separert

Peter forteller til VG at det var venner som meldte ham på – både på «Gift ved første blikk» og «Kjærlighet til alle». Selv om han ennå ikke er skilt på papiret, hadde han ingen betenkeligheter med å si ja til en ny mulighet.

– Jeg er ikke den som styrer unna noe som er annerledes og høres gøy ut. Men jeg planlegger ikke nytt giftermål i aller nærmeste fremtid, sier han til VG.

41-åringen bedyrer at han tar ekteskap seriøst, selv om bryllupet i september 2018 ikke ble varig.

– Et ekteskap og vielse er en viktig begivenhet i et menneskes liv. Dessverre fungerte det ikke, men jeg er selvfølgelig åpen for muligheten igjen, sier svensken, som har ytterligere ett ekteskap bak seg fra tidligere.

BRUDEBILDE: Peter Theolin giftet seg med Mariel Herland (33) i TVNorges «Gift ved første blikk» i fjor. Foto: TVNorge

– Kanskje er alle gode ting tre?

– Jeg er åpen for muligheten, men uansett har jeg ikke lov til å gifte meg førtil neste år, ler han.

– Det er ikke sånn at du bare vil være på TV-skjermen?

– Hehe, nei. Begge disse programmene var en mulighet til å finne kjærligheten, noe som ikke er lett via Tinder og alle de andre sjekkeappene. Men jeg har ikke noe problem med å være foran kamera heller, svarer 41-åringen.

Peter hadde ikke sett Else i «Jakten». Han visste ikke hvilken kvinne han skulle møte, men var forberedt på at det hadde noe med bonderomantikk å gjøre.

– Litt skeptisk var jeg, for jeg trodde hun var bonde. Det er ikke helt meg. Jeg er ikke bondetypen, humrer Peter, som fikk stempelet «partysvenske» av rivalene da han ankom gården.

Med Else fikk han bedre kjemi.

– Vi er begge positive og utadvendte. Else har glimt i øyet og karisma. Hele vesenet hennes fanget meg. Og så ser hun jo veldig bra ut, og det er heller ikke feil.

Selv om hun hadde begynt å fatte interesse for enkelte av frierne, syntes Else der var spennende med en nykommer. Hun forteller at Peter «tok rommet». At han hadde sjekket på TV før, tok det litt tid før hun skjønte.

DE ANDRE FRIERNE: Else Strøm Larsen flankert av (f.v.) Bjørn-Tore Haagensli, Peder Edison Bjerkenås, Leiv Inge Kjemperud, Martinez, Marius Loktu og Hallgeir Nordheim. Foto: Espen Solli, TV 2

– Men brått gikk det opp et lys for meg. Jeg husket at jeg hadde sett en episode av «Gift ved første blikk», der Peter gikk ute i skogen, og det var litt dårlig stemning mellom ham og kona, forteller hun.

Selv kunne ikke Bryne-kvinnen ha deltatt i TVNorge-programmet, men hun berømmer Peter og ekskona Mariel Hærland (33) for å være tøffe nok til å hive seg på et slikt stunt.

Else hadde også litt betenkeligheter med tanke på at han giftet seg så sent som i fjor.

– Å gifte seg ved første blikk er jo også en ganske ekstrem ting å gjøre. Men jeg ble positivt overrasket over denne kjekke og hyggelige mannen. Vi ønsker begge å finne noen, og vi er villige til å ta sjanser. Hele «Kjærlighet til alle» er jo et sjansespill, sier 36-åringen.

Skulle de to ende opp som par, er det i så fall Peter som må flytte på seg. Else skal drive hotell hjemme i Bryne og er ikke flyttbar. Han er ikke uvillig.

– Jeg stenger ingen dører. Om det må skje, så må det skje, sier Peter, som bor i Oslo og jobber som økonomisk rådgiver.

For Peters fraseparerte kone er det uproblematisk at han sjekker på TV igjen.

– Hvis det er dette han vil, så må han jo få lov til det, sier Mariel Hærland til VG.

De to er gode venner i dag, og hun håper han finner lykken.

– Jeg unner Peter alt godt og synes dette bare er morsomt. Han er modig, sier Mariel, som kan fortelle at hun selv har fått ny kjæreste etter bruddet.

LYKTES IKKE: Else Strøm Larsen prøvde å sjekke opp «Jakten»-bonden Atle Kristiansen, uten hell. Her med Elisabeth Eilertsen, Marte Malena og Linn Uddal. Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

En annen «Jakten»-kjenning som har fått en ny sjanse gjennom «Kjærlighet til alle», er fjorårsfrier Vegar Valbø (32) fra Drangedal. Den andre håpefulle er Sondre Stubrud (32) fra Øyer, som selv var bondesjekker i 2016.

Publisert: 25.11.19 kl. 07:20

