Courteney Cox i «Friends»-duell – tapte med glans

Courteney Cox (55) spilte rollen som Monica i ti år, men husker nesten ingenting.

I likhet med store deler av resten av verden, sitter stjernen i selvpålagt karantene for å bremse coronaviruset. Som så mange andre fordriver hun tiden med å fråtse i TV-serier.

At Cox sitter og «binger» sin egen berømte situasjonskomedie, må likevel sies å være overraskende. Men det er nettopp det hun gjør. I et intervju med talkshow-vert Jimmy Kimmel (52) i hans YouTube-serie «Quarantine Minilogue», betror Cox at hun har glemt det meste fra innholdet i «Friends» (1994–2004).

– Jeg får hele tiden masse spørsmål om «Friends», men jeg husker ikke engang at jeg var med. Hukommelsen min er elendig, forklarer Cox.

55-åringen presiserer at hun selvsagt husker hvor glad hun var i alle kollegene, og hvor morsomt de hadde det sammen.

– Enkelte hendelser erindrer jeg jo, men jeg husker ikke selve episodene. Jeg ville tapt enhver test. Aldri i livet om jeg hadde bestått, sier Cox, som betror at hun faktisk har gått til innkjøp av alle de 236 episodene for å se alt på nytt.

– Jeg har akkurat startet på sesong én. Den er veldig god, sier hun.

Kimmel lar ikke muligheten gå fra seg til å sjekke om det står så dårlig til med hukommelsen som skuespilleren påstår. Han har invitert sin unge fetter Anthony, ihuga «Friends»-beundrer, til å stille opp i duell.

– Dette er pinlig, men ok, sier Cox.

– Etter denne karantenen kommer jeg til å kunne mye mer, unnskylder hun seg med før de starter.

Fetteren aner ikke før konkurransen at det er en av seriens hovedpersoner han skal kjempe mot før han ser henne poppe opp i videobildet på skjermen. Reaksjonen uteblir ikke.

– Dette er mitt livs største øyeblikk! sier han fornøyd.

Og ganske riktig. Anthony vinner over «Friends»-stjernen, 5–0. Som premie lover Cox å sende en privat eiendel fra hjemmet sitt til vinneren.

«Entertainment Tonight» er blant mediene som omtaler stuntet.

I februar bekreftet HBO Max at TV-seerne snart får et gjensyn med «Friends». Sammen med Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer dukker Cox opp i en spesial eksklusivt for TV-kanalen.

«Man kan kalle denne «Den der de alle kom sammen igjen»», skrev HBO Max i pressemeldingen.

Alle skuespilleren har selv meldt om gjenforeningen på sine Instagram-kontoer.

Publisert: 26.03.20 kl. 11:26

