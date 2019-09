LØSLATT: Produsenten bak flere kjente Hollywood-produksjoner er nå løslatt fra fengsel i Mexico. Foto: Damian Dovarganes / AP

Stjerneprodusent løslatt etter konedrap

Den tidligere stjerneprodusenten Bruce Beresford-Redman er løslatt fra fengsel fire år etter at han ble dømt for drapet på sin kone.

Nå nettopp







Bruce Beresford-Redman, som i sin tid ble nominert til Emmy for sin produksjon av den populære realityserien «Survivor» (USAs svar på «Robinson»), har til sammen sonet syv år i meksikansk fengsel for drapet på kona Monica Beresford-Redman i Cancún i 2010.

les også Slik reagerer kjendisene på Cosby-skandalen

– Bruce Beresford-Redman er nå en fri mann, skriver People som først omtalte denne saken.

Liket av kvinnen ble ifølge nyhetsbyrået AP, Los Angeles Times og en rekke andre medier som omtalte saken i 2010 ha blitt funnet i kloakken i Cancún på resorten hvor paret bodde. Ektemannen hadde på det tidspunktet meldt kona savnet. Med seg på ferieturen hadde paret sin den gang tre år gamle sønn.

les også Stjerneprodusent mistenkt for konedrap

Ifølge et øyenvitne skal stjerneprodusenten, som også oppgis å være hjernen bak MTV-serien «Pimp My Ride», ha kranglet høylytt med kona på et hotell søndag. Produsenten har også stått fram på meksikansk TV med fortvilet etterlysning av kona. Hans forklaring skal ha gått ut på at kona aldri returnerte etter at hun forlot hotellet mandag.

Ektemannen ble imidlertid raskt pågrepet. Han har hele tiden hevdet sin uskyld. I TV-dokumentaren «48 Hours Mystery», i 2012 sa han at «alle tror at jeg har drept kona mi, men det har jeg ikke».

les også Artistmanager i fengsel etter å ha stjålet over 60 millioner kroner

I den samme dokumentaren hevdet imidlertid Monicas tre søstre at de var overbevist om at Bruce hadde drept henne. «De hadde ekteskapsproblemer og Bruce hadde hatt et utenomekteskapelig forhold», uttalte søstrene.

Men Bruce Beresford-Redman ble aldri trodd og ble i 2015 dømt til 12 års fengsel.

Publisert: 11.09.19 kl. 16:07







Mer om