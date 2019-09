PROGRAMLEDER: I oktober reiser Synnøve Skarbø til Sør Afrika for å spille inn «Jan Thomas søker drømmeprinsen». Foto: Odin Jæger

Hun blir sjekke-sjef for Jan Thomas

Synnøve Skarbø blir programleder og skal følge kjendisstylist Jan Thomas når han nå reiser til Sør Afrika for å jakte drømmeprinsen foran åpent kamera.

Nå nettopp







– Dette er en drømmejobb for meg. Jeg elsker Jan Thomas, jeg har kjent ham i 20 år og stortrives i hans selskap. Jeg har lyst til å se han møte kjærligheten. Det fortjener han, sier Synnøve Skarbø til VG.

Sist vi så Skarbø på TV var i ryddeprogrammet «Norske rotehjem», hvor hun hjalp nordmenn med å få orden i hjemmene sine, inspirert av sin egen ryddebok Synnøves system.

les også Ekspertenes råd: Slik tjener du penger på ryddejobben

– Jeg gleder meg til å få lov til å være en løs kanon i embets medfør og jeg har stor sans for et dating-program med motsatt fortegn. Jeg tror ikke det er blitt laget et program som dette tidligere. Et slags «Ungkaren» for homofile. Det skal det bli gøy å være med på, sier en entusiastisk Synnøve Skarbø.

GODE VENNER: - Jeg elsker Jan Thomas, jeg har kjent ham i 20 år og stortrives i hans selskap. Jeg har lyst til å se han møte kjærligheten. Det fortjener han, sier Synnøve Skarbø Foto: PRIVAT

Tolv håndplukkede friere skal kjempe om Jan Thomas’ hjerte. De skal bo sammen på en idyllisk ranch i Sør-Afrika, og de blir sendt på både romantiske og actionfylte dater med Jan Thomas i spektakulære omgivelser. I kjent «Jakten på kjærligheten»-stil må en beiler for hvert program forlate ranchen, helt til bare én kandidat igjen.

les også La ut retusjert bilde på Instagram – fikk panikk og slettet

– Jeg tror først og fremst at dette kommer til å bli veldig spennende. Jeg er klar for å utfordre meg selv og vokse som menneske. Av natur er jeg meget nysgjerrig så jeg gleder meg til å bli kjent med nye mennesker, sier Jan Thomas.

– Det er muligens litt lettere for meg som kvinne å være programleder for et program som dette. Jeg blir forhåpentligvis mer som en venninne frierne kan betro seg til og så blir jeg den eneste jenta i programmet. Det gir jo meg virkelig en anledning til å blomstre, ler Synnøve Skarbø.

Etter å ha vært borte TV-skjermen de siste årene, har Synnøve Skarbø blant annet vært å høre i podcasten «Synnøve og Vanessa» sammen med venninnen Vanessa Rudjord.

les også Ekspert om TV-stjernenes podkast-satsinger: - De færreste tjener penger

– Det er ikke lenger så viktig for meg å synes hele tiden. Men når jeg gjør noe som jeg gleder meg til, som dette programmet med Jan Thomas, vil jeg gjerne at flest mulig skal få det med seg, sier Synnøve Skarbø.

les også Synnøve Skarbø: – Jeg hadde aldri klart meg uten Vanessa nå

– Synnøve er veldig nysgjerrig som person og oppriktig interessert i menneskene rundt seg, så at det er hun som skal følge Jan Thomas i jakten på en kjæreste tror jeg kommer til å bli veldig bra. Hun er

en varm, flink og dyktig programleder som evner å se humoren i situasjoner. Vi ser fram til å få Synnøve på skjermen igjen, sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks, i en kommentar.

Publisert: 18.09.19 kl. 16:17







Mer om