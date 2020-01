REALITY: Isabel Adrian avbildet i Stockholm i 2012. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT NYHETSBYRÅN

Mann dømt for brutalt ran av «Hollywoodfrue»

Isabel Adrian, kjent fra realityserien «Svenske Hollywoodfruer» ble ranet og truet på livet i januar 2019. Nå er en 25-årig mann dømt til fengsel for ranet.

Det var i en hotellgarasje i Stockholm en Jaguar sperret veien for Adrian da hun forsøkte å kjøre ut. Aftonbladet beskrev at «gjerningsmenn» hoppet inn i TV-kjendisens bil, der de skal ha truet henne og slått henne i hodet med en pistol. Deretter forsvant de med hennes verdisaker, deriblant håndvesken, to mobiltelefoner, bilnøkler, smykker, penger og husnøkler.

Ifølge Expressen var det snakk om verdier til minst 750.000 svenske kroner.

I sommer ble en 34-årig mann dømt til tre og et halvt års fengsel for ran, mens to andre menn ble frikjent. Nå har Stockholms tingrett dømt nok en mann for ranet.

PÅ TV: Maria Montazami, Margareta Svensson, Isabel Adrian og Gunilla Persson i «Svenske Hollywoodfruer». Foto: Thomas Engström/ TV3

Avisen skriver at han allerede sitter på en anstalt for en narkotikalovbrudd han utførte rett etter ranet på Adrian. 25-åringen fikk tre og seks måneder i fengsel. Han nekter straffskyld, men påtalemyndigheten har tekniske bevis som DNA fra en Red Bull-boks i bilen.

– Min klient er lettet over tingrettens dom og at den tiltalte ble dømt. Den tiltalte som nå ble dømt var den som var mest voldsom og truende i ransoverfallet som ble et mareritt for min klient. Det har vært ekstremt tøft å gå gjennom to rettssaker. Den psykiske påkjenningen er enorm, skriver Adrians advokat Elisabeth Massi Fritz i en uttalelse til Expressen.

Adrian er gift med Swedish House Mafia-musiker Steve Angello (36), og de har to barn sammen.

Det gikk mange uker etter det brutale ranet før Adrian valgte å fortelle at det var hun som var ransofferet.

– Hun har det veldig vanskelig etter hendelsen, uttalte advokat Emma Ragnarsson i en pressemelding den gang, ifølge Aftonbladet.

– Den eneste gangen jeg later som ingenting er i overfor mine barn. Men jeg lurer på om jeg noen gang kommer til å tørre å gå ut igjen, sa hun om den traumatiske hendelsen i TV-programmet «Efterlyst» i april.

Publisert: 02.01.20 kl. 20:09

