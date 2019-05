Morten Hegseth og Vegard Harm vant Gullrutens publikumspris: – Største som har skjedd i livet

BERGEN (VG) Morten Hegseth kom med stikk til Kjell Ingolf Ropstad og hevdet at å vinne var større enn å gifte seg, da han og makker Vegard Harm vant Publikumsprisen lørdag kveld.

Da Publikumsprisen skulle deles ut på Gullruten, opplyste prisutdeler Anne Rimmen at det i år var rekordmange som hadde stemt – hele 172.000. I konkurranse med Jørgine Vasstrand, Nicolay Ramm og Solveig Kloppen, vant VGTV -duoen Morten Hegseth og Vegard Harm .

– Unnskyld for all maset om stemming, sa Morten Hegseth da han kom opp på scenen.

Vegard Harm takket Jørgine Vasstrand som han trener med i TV-serien «Vegard x Funkygine» på VGTV.

Mot slutten av takketalen tok Hegseth opp at han var lei seg for at Norge har en Barne- og familieminister (Kjell Ingolf Ropstad, journ. anm.) som ikke vil gå i Pride-tog.

– Til alle gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, gutter som føler seg som jenter og jenter som føler seg som gutter: Dere er fantastiske – vi heier på dere!

Utspillet fikk stående applaus i salen. Ifølge Hegseth tok han avgjørelsen om å si det i siste liten.

– Når ikke Ropstad vil gå i Pride-tog, støtter han ikke skeive familier. Det gjør meg lei meg på vegne av de barna og de familiene, sier Hegseth til VG.

PUBLIKUMSFAVORITTER: Vegard Harm og Morten Hegseth i «Harm og Hegseth». Foto: Eivind Senneset/TV 2

Begge var ekstremt glade for å ha mottatt prisen.

– Vi må passe på at vi ikke går i psykose nå, sier Hegseth.

– Heldigvis har jeg psykologen min, Catrin Sagen, i salen. Det er et større problem at jeg skal hjem i konfirmasjonen til kusinen min i morgen tidlig, sier Vegard, som ikke helt trodde på at de hadde vunnet:

– Jeg lurer litt på om de har telt riktig – er det ikke Jørgine som vant?

– Vi kan ikke ta det inn over oss, for da blir vi ufordragelige, påpeker Hegseth.

– Dette er det største som har skjedd i livet noen gang, utbryter han.

– Og han har giftet seg, påpeker Harm.

– Ja, det er større enn å gifte seg, for det kan alle gjøre – sorry, Anders, svarer Hegseth med henvisning til ektemannen Anders Riiber.

Publisert: 11.05.19 kl. 23:27 Oppdatert: 11.05.19 kl. 23:45