Overraskende opptur for «Debatten» – TV-ekspert peker på «Fredrik-effekten»

Det er ikke mange TV-programmer som kan skilte med en økning i antall lineære seere. «Debatten» med Fredrik Solvang er ett av dem.

– Jeg blir ikke overrasket om det handler «Fredrik-effekten», sier TV-sjef Marianne Massaiu i Media Com til VG.

– Fredrik Solvang har bred appell. Han er kjent for å «drive» gode debatter, for å «ta» alle – uansett hvilket ståsted de har, fortsetter Massaiu.

Våren 2018 hadde «Debatten» i snitt 364.000 seere, kun lineært. Foran 2019 sesongens siste «Debatten» tirsdag, ligger Solvang & co. med et snitt på 398.000 seere på NRKs hovedkanal.

– Det er positivt at et program som dette øker i antall seere. Det har med seergruppen å gjøre. Det er voksne mennesker som ser på NRK og som er opptatt av debatter. Programlederne har også en stor betydning for interessen for programmet. Det er de som styrer og gir programmet kraft og spenning, sier Morten Wiberg, TV-sjef i Carat Media til VG.

Selv sier Fredrik Solvang dette om sin egen rolle i «Debatten».

– Det er en forutsetning at det er en programleder som folk liker for at dette skal fungere. Jeg må ha et engasjement for de sakene vi skal ta opp i programmet og jeg tenker at jeg må spille på lag med publikum. Det er viktig at vi ikke setter oss i en situasjon hvor TV-seerne «kaster råtne epler» etter oss, sier Fredrik Solvang.

Hans publikum er et voksent publikum, hvor de aller fleste er i aldersgruppen over 50 år. Men han har da også klart å tiltrekke seg yngre seere. Som i mars da temaet var «Bloggermakt og kroppspress» med bloggerne Kristin Gjelsvik (32) og Sophie Elise Isachsen (24) i hovedrollene.

Da samlet Solvang og NRK tre ganger så mange seere under 30 år enn han vanligvis gjør. Ikke bare det – programmet satte ny rekord i antall visninger på NRK TV med 118.000 – mer enn ti ganger så mange som vanligvis strømmer «Debatten». Dermed ble dette programmet totalt sett sesongens suverent mest sette «Debatten» så langt.

Totalt har seks sendinger fra det siste halvannet året over 500.000 seere om man slår sammen lineært, opptak, repriser og nett-TV. Programmet om kroppspress har nesten 650.000 seere.

– Ofte fungerer det slik at jeg har en idé om et tema som jeg har gått og grublet på. Da diskuterer vi som sitter i redaksjonen grundig. Både for og imot. Jeg har blitt nedstemt noen ganger, men jeg er aldri blitt påtvunget et tema jeg ikke vil ha. Men det skjer jo at jeg må ta saker jeg ikke er så veldig interessert i, og som krever at jeg må utvide registeret mitt litt. Et eksempel på det er programmet om villaks og oppdrettslaks, og det viste seg å være en svært interessant problemstilling som jeg også lært mye av, sier Solvang.

TRAFF UNGDOMMEN: Seertallene viser at redaksjonen har truffet enda bedre med temaene i år enn i fjor. Et veldig sterkt eksempel på det er «Bloggermakt og kroppspress». Det vi ser er at «Debatten» treffer godt på programmer som er nært på mennesker, sier Kristian Tolonen. Foto: Hallgeir Vågenes

Noen ganger innebærer Solvangs engasjement også at han tar stilling – og flagger egne meninger.

– Jeg gjorde det i forbindelse med programmet om prinsesse Märtha Louise på torsdag fordi jeg syntes at debatten rundt henne på det tidspunktet hadde fått et preg av hykleri og var blitt endimensjonal. Hennes perspektiv var rett og slett blitt glemt. Det ville jeg rette litt opp i og få oss til å tenke, sier han, og understreker at han tok stilling.

– Men jeg ville aldri gjort det hvis det hadde handlet om å ta et standpunkt for eller mot partier – eller enkeltpersoner. Dette er noe man skal være veldig forsiktig med, men i dette tilfellet følte jeg at min «motpart» var mediene generelt og den oppfatning som var skapt i mediene av prinsessen, sier Fredrik Solvang.

les også Sophie Elise Isachsen får støtte fra byrået: – Personangrep

Analysesjef i NRK. Kristian Tolonen sier til VG at det ikke er så mange debattprogrammer igjen på TV og at «Debatten» fortsatt er det mest populære.

– Denne vårsesongen sterk og det handler mye om tematikken som diskuteres i programmene. Seertallene viser at redaksjonen har truffet enda bedre med temaene i år enn i fjor. Et veldig sterkt eksempel på det er «Bloggermakt og kroppspress». Det vi ser er at «Debatten» treffer godt på programmer som er nært på mennesker, sier Kristian Tolonen.

Publisert: 28.05.19 kl. 17:32