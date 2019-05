IKONISK: Farrah Fawcett slik hun var i sine aller beste glansdager på 70-tallet. Foto: AFP

Ny dokumentar om Farrah Fawcett: Ville filmes til det siste

Da cellegiften tok knekken på håret, inviterte den ikoniske TV-stjernen venner over for å se at hun barberte bort den berømte manken.

Ti år etter at «Charlie’s Angels» stjernen døde, sender TV-kanalen ABC en helt ny dokumentar om Fawcett og hennes tapre sykdomskamp – «This Is Farrah Fawcett».

Der gir kolleger og venner et nært innblikk i skuespillerens siste levetid. Fawcett skal selv ha villet filmes for at andre skal se at når sykdommen rammer, så er det samme hvem man er.

– Hun ville vise alle at kreft ser likt ut på hver og en, uansett hvor vakker og glamorøs man i utgangspunktet er, sier legen Lawrence Piro.

Hårstylist Mela Murphy forteller om hvordan Fawcett i det lengste forsøkte å bevare håret. Det var nettopp de fyldige lange lokkene som ble hennes varemerke.

– Jeg husker den dagen Farrah bestemte å barbere av seg alt, forteller stylisten ifølge ABC.

Murphy var på besøk for å stelle stjernens hår, men nå var det umulig å bevare frisyren. Stylisten forteller hvordan hun børstet håret, og hvordan hun forsøkte å skjule alle lokkene som falt av. selv om hun prøvde å gjemme det løse håret i lommene, skjønte Fawcett at tiden nå var inne.

– Så hun inviterte venner over så de kunne se henne rake av seg alt. Akkurat dette var hun ikke sikker på om hun ville filme, men jeg overtalte henne til det. Jeg tenkte at det kunne komme til å bli viktig, sier Murphy og legger til.

– Det var viktig for Farrah at det var henne selv som fjernet håret, og ikke kreften som fjernet det for henne.

2004: Farrah Fawcett på MTV-galla. Foto: CHRIS O'MEARA / AP

I dokumentaren hevdes det at hun holdt humøret oppe selv i de tøffeste stundene. Og hun ville at det meste skulle filmes, også da hun kastet opp uavbrutt, og vennene tenkte at hun trengte å skjermes.

– Da sa hun «Nei, det er dette som er kreft. La oss vise det».

Venner berømmer stjernen for at hun aldri klaget eller ble bitter for at kreften nettopp rammet henne.

– Selv i de tyngste stundene, klare vi å le sammen, sier venner.

STJERNEPAR: Ryan O’Neal og Farrah Fawcett i 1989. Foto: RAY STUBBLEBINE / AP

Fawcett fikk kreft i endetarmen i september 2006. Fire måneder senere ble hun erklært frisk, men i mai 2007 ble hun på nytt syk. I 2009 døde hun, 62 år gammel.

Fawcett slo gjennom i rollen som Jill Munroe i TV- serien «Charlie's Angels». Posteren av Fawcett i rød badedrakt ble solgt i 12 millioner eksemplarer og preget mange gutterom på 70- og 80-tallet.

Hun fortsatte som både teater- og filmskuespiller helt fram til hun ble syk.

Langvarig romanse

Fawcett var kjæreste med skuespillerkjæresten Ryan O'Neal (78) fra 1982 og frem til hun døde. De har sønnen Redmond O'Neal (34) sammen. Da det gikk mot slutten på livet hennes, fridde han. De rakk imidlertid ikke å gifte seg.

Fawcetts sykdomshistorie har også tidligere vært brettet ut på TV, i dokumentaren «Farrah's Story». I den nye kommer man angivelig enda tettere på.

ENGLENE: «Charlie’s Angels»-trioen Farrah Fawcett, Kate Jackson og Jaclyn Smith På Emmy Awards i 2006 – ett år før Fawcett fikk diagnosen. Foto: CHRIS CARLSON / AP

Publisert: 23.05.19 kl. 03:28