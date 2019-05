FINALE: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i finaleepisoden i sesong 8. Foto: HBO

Nå kommer «Game of Thrones»-finalen – disse er døde så langt

Gjennom sju sesonger med blodbad har vi tatt farvel med en hel hær rollefigurer i «Game of Thrones». Disse måtte bøte med livet i siste sesong.

SPOILERADVARSEL: Leser du denne saken uten å ha sett sesong 8 av «Game of Thrones», vil handling avsløres.

Masser av soldater, hester og ryttere har falt i de store slagscenene, men denne saken tar for seg de litt større rollefigurene som har takket for seg de siste fem episodene før finalen mandag. De er satt opp episodevis:

«Winterfell»

DOBBELDØD: Ned Umber brennes til døde av Beric i Last Hearth. Foto: HBO

Ned Umber

Den lille lorden møtte en makaber død, teknisk sett to ganger, i første episode. Vi så ham ikke dø første gangen, men Tormund Giantsbane, Edd og Beric Dondarrion fant ham dandert naglet til muren i en makaber installasjon med avrevne kroppsdeler i Last Hearth. Der gjenoppstod han også som levende død, i en av episodens sjokkøyeblikk, før Beric med ildsverdet sørget for hans endelige død.

Ned var sendt til Last Hearth for å samle flere vasaller for å beskytte Winterfell – en plan The Night King tydeligvis har sabotert.

«A Knight of the Seven Kingdoms»

Denne episoden var en ren koseetappe med Podrick-sang ved peisen, skrøner fra Tormund og debutsex for Arya Stark. Serieskaperne ga oss rett og slett en falsk følelse av trygghet før den uunngåelige massakren.

«The Long Night»

I denne episoden tok drapstallet seg kraftig opp. Det kunne se ut som om nesten samtlige dothrakier ble utryddet, men det viser seg senere at rundt halvparten av styrkene har overlevd.

Dolorous Edd

Edd var en av Nattens voktere som har støttet Jon Snow mest de siste sesongene. Han døde relativt tidlig i episoden, mens han beskyttet Sam Tarly.

Hans fulle navn var Eddison Tollett, men han fikk ifølge Fandom kallenavnet på grunn av sin pessimistiske og sarkastiske humor etter at han sverget ed til broderskapet da han var 15. Jon overlot ledelsen av Nattens voktere til Edd da han selv forlot sin vakt.

STOR ROLLE: Lyanna Mormont er kanskje ung, men etterlater seg store fotspor. Foto: Helen Sloan/ HBO

Lyanna Mormont

Den lille ladyen hadde insistert på å bli i borggården for å beskytte Winterfell, mot rådene til Jorah Mormont. Hun fikk også et av seriens mest minneverdige endelikt, da hun ble klemt ihjel av en levende død kjempe, men klarte å kjøre sverdet i skallen på ham og eliminere den trusselen i det hun tok sitt siste pust.

Unge lady Mormont har vist seg som en sterk leder som har stått på Stark-familiens side mot Stannis Baratheon og i kampen om å ta Winterfell tilbake fra Bolton.

UT MED ET SMELL: Theon Greyjoy i episode 1. Foto: Helen Sloan/HBO

Theon Grejoy

Etter å ha slitt med lojalitet og tilhørighet hele sitt liv, får Theon bevist hvor han står når han gir sitt liv i et forsøk på å beskytte Bran Stark fra The Night King. Det hele fremstår som et blekamikaze-stunt når Theon springer mot et helt fotballag av hvitvandrere i sakte film og The Night King spidder ham så lett som om han var en matrest i tannkjøttet hans.

Theon vokste opp med Stark-barna, under beskyttelse av Ned Stark, men også som straff for faren Balons opprør. Theon forræder også de gjenværende i Stark-familien på Winterfell når de er svekket, og ender opp torturert av Ramsay Bolton. Mot slutten hjelper han Sansa å rømme, og blir tilgitt av de gjenlevende Stark-barna før han dør.

SØRGER: Daenerys sørger over falne Jorah Mormont i episode 3. Foto: Helen Sloan/HBO

Jorah Mormont

Jorah dør på måten han nok hadde ønsket seg – mens han beskytter Daenerys Targaryen på slagmarken.

Sir Jorah har en av de mest interessante bakgrunnene. Han ble slått til ridder av Robert Baratheon, men forvist fra Westeros etter å ha drevet med slavehandel. Han flyktet til Essos for å unngå å bli drept av Ned Stark, og jobbet som spion for Varys der fram til han begynte å like Daenerys Targaryen. Han ble Daenerys rådgiver, men hun forviser ham når hun får vite om spionvirksomheten. Etter å ha reddet Daenerys’ liv som slave på kamparenaen, blir Jorah benådet av dragedronningen igjen. Etter å ha blitt sendt bort for å finne en kur for sykdommen grayscale, blir Jorah hjulpet av Sam på Citadellet og vender tilbake for å kjempe med Daenerys en siste gang. Hans far Jeor Mormont meldte seg frivillig som leder av Nattens voktere i bytte mot at Jorah ble slått til ridder. Familiens langsverd gir Jeor til Jon Snow, mens Jorah til slutt kjemper med med Tarly-familiens sverd.

SISTE LIV: En såret Deric Dondarrion med Arya på Winterfell. Foto: Helen Sloan/HBO

Beric Dondarrion

Beric blir livstruende skadet av de levende døde i gangene på Winterfell, men han dør ikke før han har satt både The Hound og Arya på riktig spor. Når Sandor Clegane har mistet motet, peker han mot Arya og påpeker at hun ikke har gitt opp. Når Han møter Arya i gangene, beskytter han henne så hun kommer i samme rom som Melisandre som minner Arya om spådommen – og at hun ikke skal dø i dag.

Dondarrion har som leder for Det faneløse broderskapet blitt gjenopplivet mange ganger av den fordrukne røde presten Thoros av Myr, men siden Thoros døde i kamp mot levende døde i sesong 7, er han på sitt siste liv denne sesongen. Lord Dondarrion ble opprinnelig sendt av Ned Stark for å spore opp Sir Gregor Clegane, men endte opp i en slags geriljagruppe.

NATTENS KONGE: The Night King med noen av sine hvitvandrere i sesong 5. Foto: HBO

The Night King

At han skulle dø i denne episoden var ikke helt opplagt. Etter å ha blitt bygget opp i sju sesonger som den største trusselen mot alt levendes eksistens, var det et lite antiklimaks da kongen knelte. Det skjedde dog i en spektakulær scene, der Arya Stark kom dalende fra himmelen. The Night King ser henne og tar kvelertak på Arya. Det ser ut som Stark skal dø, før hun slipper dolken (som opprinnelig ble brukt i et drapsforsøk på Bran Stark) ned i den andre hånden og kjører den rett i kongens «hjerte». Det fører til at samtlige hvitvandrere og levende døde oppløses i pulverisert is.

Gjennom tidligere sesonger har vi lært at The Night King ble laget av Children of the Forest som en beskyttelse mot menneskene som hadde begynt å ta seg inn i deres territorier og kutte ned deres hellige trær. De plasserte drageglass i hjertet hans for å skape den første hvitvandreren, men senere slo de seg sammen med menneskene for å bekjempe hvitvandrerne.

SPÅDD DØD: Melisandre hadde spådd sin egen død i Westeros. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Melisandre

Hun hadde selv sagt hun skulle dø i Westeros, og etter at det er klart at Stark/Daenerys-alliansen har beseiret hvitvandrerne, går den røde heksen selv ut på den snølagte slagmarken og tar av seg det magiske smykket. Vi ser henne forfalle til ekstremt høy alder og segne om. Sir Davos følger henne med interesse, siden han har sverget å drepe henne om hun kom tilbake, etter at han fant ut at Melisandre brant Shireen Baratheon levende som et offer til sin røde gud.

Melisandre er en rød heks som først står på Stannis Baretheons side, men senere medgir at hun tok feil i spådommen om at han er Prinsen som skal komme. Hun sier også at prisen kan være både mann og kvinne, siden ordet er kjønnsnøytralt der spådommen oppsto.

«The Last of the Starks»

BAKHOLDSANGREP: Daenerys på Drogon etter at Rhaegal er skutt. Foto: HBO

Rhaegal

At Rhaegal dør kommer som en overraskelse i bakholdsangrepet fra Euron Greyjoy utenfor Dragonstone. Rhaegal ble kraftig såret av den levende døde Viserion i slaget om Winterfell, og har ikke kommet seg helt når Euron fyrer løs en av de spesiallagde «skorpionene». Den treffer Rhaegal og han styrter i sjøen i en sprut av blod.

Rhaegal, Viserion og Dragon ble gitt til Daenerys som egg, og ble klekket i begravelsesbålet til Khal Drogo, der Daenerys steg ut uskadet. Han er dragen Jon Snow har ridd, fram til han ble såret ved Winterfell og styrtet.

GJENGEN: Missandei (nummer to bakerst fra venstre) var blant Daenerys’ nærmeste. Foto: Macall B. Polay /HBO

Missandei

Daenerys nærmeste venn har vært ved henne side siden Danerys kuppet Unsullied-hæren i sesong 3. I denne episoden tar Cersei Lannister henne til fange, og nekter å overlate henne til Daenerys, selv etter innstendig bønn fra Tyrion. Cersei får i stedet The Montain til å kappe hodet av Missandei mens Daenerys og Grey Worm ser på. Hennes siste ord til Daenerys er «Dracarys» – altså en ordre om å slippe ilden fri.

Missandei var opprinnelig slave, men ble ved Danerys side som rådgiver etter at hun ble satt fri. Den siste tiden har hun innledet et kjærlighetsforhold til Grey Worm, og de to har snakket om å dra tilbake til hennes hjemsted Naath. Missandeis død var muligens dråpen som fikk begeret til å flyte over for Daenerys.

«The Bells»

FORRÆDERI: Varys like før han blir brent til døde i episode 5. Foto: Helen Sloan/HBO

Varys

Varys’ død kommer tidlig i denne episoden. Daenerys henretter ham ved å brenne ham levende i drageild for forræderi. Varys har forsøkt å spre informasjonen om at Jon Snow egentlig er Aegon Targaryen etter at han begynte å få mistanke om at Daenerys har blitt The Mad Queen. Han sier selv til Tyrion at han håper han tar feil.

Evenukken Varys er seriens største edderkopp, som har byttet side omtrent like ofte som Littlefinger. Han har småspioner over alt som rapporterer om hva som skjer i Westeros og Essos. Han er tydelig på at han ikke tjener noen regent, men selve riket, og at han alltid vil gjøre det han mener er folkets beste.

FARVEL: Det ble slutten av reisen for Euron, spilt av dansken Pilou Aasbæk. Foto: Helen Sloan/HBO

Euron Greyjoy

Spradebassen fra Iron Islands dør etter en klønete kamp mot Jaime Lannister der han insisterer på at han har knullet dronningen og er konge. Han får også inn flere fatale knivstikk på Jaime, som likevel klarer å spidde Euron før han går for å finne Cersei.

Euron var først å se da han drepte Lord Balon, Theon og Yaras far, i sesong 6. Etter det har han gjort det meste for å få makt – nå i det siste i allianse med Cersei Lannister som hevder barnet hun venter er hans.

Qyburn

Qyburn blir på symbolsk vis drept ved at The Mountain kaster ham ned trappen og knuser skallen hans. Som tidligere Maester ved Citadellet, ble Qyburn utvist etter å ha drevet med ulovlige eksperimenter. Cersei ønsker derimot disse eksperimentene velkommen, og etter at Qyburn redder stumpene av Jaimes arm, setter hun ham til å gjenopplive Gregor Clegane fra de døde. Qyburn blir altså drept av sin egen skapning som gjør opprør.

SLUTTEN: Sandor får hevn - på bekostning av sitt eget liv. Foto: Helen Sloan / HBO

Sandor Clegane

Sandor, bedre kjent som The Hound, dør i kampen mot sin egen bror mens Kings Landing blir brent til grunne rundt dem. Han prøver stikk i både hjertet og hodet før han innser at Clegane ikke kan drepes på vanlig vis, og kaster seg utfor tårnet med broren.

Mens The Hound tidlig hadde et dårlig rykte, har han også beskyttet Sansa og Arya gjennom sesongene. Han har liten respekt for liv, men passer på yngre jenter. Han har også røpet til Arya at grunnen til at han har brannsår på halve hodet, var at broren holdt ham i ilden da han var liten. Siden da har han hatet ild – og broren. Før han dør rekker han å overtale Arya til å ikke velge hevn, men livet.

Gregor Clegane

Sir Gregor er bedre kjent som The Mountain. Han dør som beskrevet over, etter å ha blitt dyttet utfor et tårn av Sandor og angivelig blir knust av både fallet og bygningsmassene.

Teknisk sett døde han allerede i sesong 4, da han dreper Oberyn Martell mens han kjemper for Cersei Lannister i tvekampen som skal avgjøre rettssaken mot Tyrion Lannister. Gregor dreper Oberyn i et svakt øyeblikk da Oberyn vil ha ham til å innrømme at han drepte og voldtok søsteren hans, noe Gregor gjør. Men Clegane dreper samtidig Oberyn på svært sadistisk vis. Deretter får han vite at Oberyn har dekket våpenet sitt med gift, slik at han i bevisst tilstand vil kjenne at han selv råtner bort. Cersei får da Qyburn til å jobbe med Gregor.

SØSKENDØD: Cersei og Jaime Lannister fikk dø i hverandres armer. Foto: Helen Sloan/ HBO

Jaime Lannister

Etter å ha fått flere fatale stikk av Euron Greyjoy, klarer Jaime å ta seg fram til Cersei. De prøver å rømme via en kjellergang, men den er sammenrast. Så erklærer de sin kjærlighet til hverandre mens hele slottet raser og de blir knust mens de står i en omfavnelse.

Jaime er en av rollefigurene som har hatt størst utvikling. Han starter serien med å dytte Bran Stark ut av et vindu da Bran fersker ham og søsteren Cersei i å ha sex og dermed avsløre hemmeligheten om at alle kongsbarna egentlig er resultatet av incest. Etter hvert ser vi andre kvaliteter i Jaime, som en mann som holder ord. Han lover Cat Stark å beskytte døtrene hennes, noe han prøver så godt han kan. Han beskytter også Brienne, som han senere også har sex med, før han igjen drar tilbake til søsteren. En stund kjemper han også på Stark-familiens side mot de levende døde, fordi han har lovet det.

Cersei Lannister

Dør som beskrevet over med tvillingbroren Jaime. Hun har før det forsøkt å få The Mountain til å bli ved hennes side, men han velger å kjempe mot broren i stedet. Cersei har hele tiden trodd hun vil seire over Daenerys, og innrømmer på slutten at hun ikke vil dø. Det er uvisst om Cersei virkelig var gravid, slik hun hevdet. I så fall vet vi ikke om Jaime eller Euron var faren.

Cersei har alltid villet ha makt. Hun ble giftet bort til Robert Baratheon, og fikk ham drept. I tur og orden ble hennes uekte barn kronet, og én etter én ble de drept. Hun har alltid kunne maipulere dem rundt seg, med unntak av Ned Stark og High Sparrow, som begge måtte bøte med livet. Hun skyr ingen midler for å oppnå det hun vil: Hun sprengte hele kirken og bydelen for å bli kvitt høyestepresten og Tyrell-familie, og hun bruker hele folket i Kings Landing som skjold mot Daenerys. Sistnevnte viser seg å ikke fungere etter planen.

