GENERAL – OG KLOSSMAJOR: Steve Carell i «Space Force». Foto: Aaron Epstein /Netflix

TV-serieanmeldelse «Space Force»: Mislykket – og vel så det

Denne burde vel være morsom, vel? Tro om igjen.

Nå nettopp

«Space Force»

Amerikansk komedie i 10 deler

Premiere på Netflix 29. mai

Serieskapere: Steve Carell og Greg Daniels

Regi: Paul King, Daina Reid, Tom Marshall

Med: Steve Carell, John Malkovich, Tawny Newsome, Diana Silvers, Ben Schwartz, Lisa Kudrow

Donald Trump har tatt på seg mye av æren for det amerikanske militærets ferskeste gren, den såkalte United States Space Force (USSF). Dette til tross for at en slik har vært på bordet i to tiår.

Ideen er, på sikt, å kolonisere verdensrommet. «Boots on the moon» snarest mulig – og deretter Mars. Noe å basere en komedie på?

Netflix synes det. Ideen om en serie med navn «Space Force» kom fra en av deres egne, som tok kontakt med Steve Carell og Greg Daniels – veteraner fra den amerikanske utgaven av «The Office» (2005 -2013) – og ga dem bestillingen: «Skriv en artig TV-serie som heter ‘Space Force’!».

Som sagt – så halvhjertet gjort. «Space Force» er her. Den er unektelig en TV-serie. Men den er virkelig ikke artig.

SKALLET VITENSKAPSMANN GJØR SÅ GODT HAN KAN: John Malkovic i «Space Force». Foto: Aaron Epstein / Netflix

Carell spiller firestjernersgeneralen Mark R. Naird, som stikk i strid med egne ønsker får ansvaret for USSF-basen. Dette innebærer at han og familien hans må flytte til Colorado og starte et nytt liv der, og at han får nye, typete kolleger. Så som vitenskapsmannen Dr. Adrian Malloy (Malkovich) og den glatte PR-masekoppen «Fuck» Tony Scarapiducci (Schwartz).

Det innebærer dessuten, som du forstår, en rekke problemer. Forviklinger som Carell og Daniels håper at skal være av den «helsprø» og «elleville» typen.

Så gøy skal det ikke bli. Det skal faktisk ikke bli noe gøy i det hele tatt. «Space Force» er en slik serie man blir sittende og se på, mens tiden går og går, i vente på at det skal skje noe morsomt. Bare for å konstatere, fem timer senere, at så aldri skjedde.

SPILTE «FAMILIEVERDIER»: Diana Silvers (til venstre) o0g Lisa Kudrow i «Space Force». Foto: Aaron Epstein / Netflix

På et tidspunkt må Carell og Daniels ha tenkt at det de lagde, skulle bli en sylskarp politisk satire i «Dr. Strangelove»-tradisjonen. Når det etter hvert viste seg at de ikke hadde noe slikt i seg, bestemte de seg for å lage en lavpannet «crazykomedie» i stedet.

Dernest, når de fant ut at «Space Force» ikke var «crazy» nok heller, tilsatt de et element av «amerikanske familieverdier»-sentimentalitet for å sikre suppen.

Dette siste fungerer vanvittig dårlig. Datteren Erin (Silvers) går rundt og er mistilpasset og tverr, og virker som hun er på lån fra en annen, mer konvensjonelt problemorientert tenåringsserie. Jeg skal ikke avsløre hva som skjer med generalens kone, Maggie (Kudrow). Det kan jeg ikke, da jeg etter 10 episoder ikke forsto hva det var. Meningen var nok at dette «mysteriet» skulle ha komisk potensial. Ikke så. Gudene skal vite at det har irritasjonspotensial, dog.

UMORSOM MICHELIN-MANN: Steve Carell i «Space Force». Foto: Netflix

Det er ikke bare Kudrow som kastes bort. Det samme skjer med nylig avdøde Fred Willard, som Nairds gamle, senile far, og solide, som regel festlige folk som Jane Lynch, Patrick «Puddy» Warburton, Diedrich Bader og Noah Emmerich. Den eneste som kommer noenlunde helskinnet ut av «Space Force», er Malkovich, som gjør sin «skallet, rar mann»-ting på pur rutine. Han er severdig, som alltid. Men han er ikke noe morsom han heller.

Vitser om Twitter (å, hold på meg). Vitser om aper og bikkjer i verdensrommet. Vitser om nerdete asiatiske menn i hvite laboratoriefrakker. Vitser om at førstedamen insisterer på å designe de nye uniformene:

Overbygningen er falleferdig, og episodene fremstår som fire-femminutters sketsjer som er blitt tynt til bristepunktet (30 minutter). Det virker som om de forskjellige manusforfatterne aldri har møtt hverandre, og således har skrevet episoder til forskjellige serier hver for seg.

MOLEFONKEN: Selv Steve Carell synes ikke at «Space Force» ble så morsom at det gjør noe. Til venstre: Ben Schwartz. Foto: Aaron Epstein / Netflix

Så sitter man der, og nikker gjenkjennende til karakterer som åpenbart er basert på karakterer fra galehuset som er amerikansk politikk i nyere tid, så som Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez og – hei! – Anthony Scaramucci. Tenker at: «Ja, jeg skjønner hva det er dere prøver på».

Men man ler overhodet ikke. Humrer ikke engang. Det må sies å være et problem for en komedie.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 30.05.20 kl. 19:44

Les også

Fra andre aviser