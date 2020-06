KONGELIG OPPFØRSEL: Jeg har lært mye om hvordan man oppfører seg som kongelig – hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. Det gjorde inntrykk på meg at de for eksempel måtte lære seg til å sitte gjennom en 15-retters middag uten at man kunne gå på do, sier Sofia Helin. Foto: NRK

Sofia Helin spiller kronprinsesse Märtha i NRKS storsatsing: – Glad for å være meg selv igjen

– Jeg elsket å spille kronprinsesse Märtha – men du verden så glad jeg var for å kunne være meg selv igjen. Det er utfordrende å være så behagelig hele tiden, ha kontroll på alt slik hun hadde. Det er lite meg, sier Sofia Helin til VG.

For norske TV-seere er Sofia Helin best kjent fra rollen som Saga Norén i den dansk-svenske serien «Broen». Men i de syv månedene innspillingen av «Atlantic Crossing» varte, var hun den norske kronprinsessen. Hun som var gift med daværende kronprins Olav og mor til kong Harald prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid.

Serien er høstens storsatsing fra NRK, og har premiere i oktober.

– Før innspillingen startet brukte jeg et halvt år på å lære meg å snakke norsk. Under forberedelsene til rollen besøkte jeg blant annet slottet i Stockholm. Her lærte mye om hvordan man oppfører seg som kongelig – hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre. Det gjorde inntrykk på meg at de for eksempel måtte lære seg til å sitte gjennom en 15-retters middag uten å gå på do, sier Sofia Helin.

SERIENS KRONPRINSPAR: Tobias Santelmann og Sofia Helin under innspillingen av den store hjemkomsten 7. juni 1945. Foto: Line Møller

I aprildagene i 1940 flykter kronprinsesse Märtha til Sverige og senere til USA med barna Ragnhild, Astrid og Harald.

Mens hun er i USA får Märtha et nært forhold til president Franklin D. Roosevelt. I «Atlantic Crossing» ser vi hvordan den norske kronprinsessen blir en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser. Foruten Helin møter vi Tobias Santelmann som kronprins Olav og den danske skuespilleren Søren Pilmark som kong Haakon.

– Jeg brukte mye tid på å studere de kongelige, hvordan de lever og hvordan det er å være betraktet hele tiden. I all beskjedenhet er jo jeg også kjent gjennom mitt arbeid, men jeg føler meg ikke betraktet hele tiden. Det å aldri kunne være helt avslappet og seg selv. Det har jeg tenkt mye på, sier Sofia Helin.

Kronprinsesse Märtha, datter av svenske prins Carl og danske prinsesse Ingeborg, var Norges kronprinsesse fra 1929 til 1954. Hun forlovet seg med sin fetter, kronprins Olav, i all hemmelighet under OL i Amsterdam i 1928, og de to giftet seg året etter. Hun døde i april 1954, etter lengre tids kreftsykdom.

Hun var moren til kong Harald, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid.

VIRKELIGHETENS KRONPRINSPAR: Daværende kronprinsesse Märtha og kronprins Olav fotografert i september 1945.

– I Sverige er det ingen som vet hvem kronprinsesse Märtha var og jeg ble veldig overrasket da jeg fikk tilbud om å spille henne i denne serien. Det er med stor ydmykhet jeg spiller denne rollen, også fordi jeg jo vet at hennes sønn er norske kong Harald. Men jeg gjør det med stor kjærlighet. Dette blir min fortelling om hennes liv, om den situasjonen hun var i, sier Sofia Helin.

Skuespilleren legger heller ikke skjul på at hun er mektig imponert over den innsatsen kronprinsesse Märtha gjorde for Norge da hun var i USA under 2. verdenskrig

SAGA FRA BROEN: Sofia Helin slik TV-seerne kjenner henne best – som Saga Norén i «Broen». Foto: Jens Juncker / Jens Juncker-Jensen

– Hun fortjener virkelig oppmerksomhet for innsatsen sin. Hun gjorde det stille og med verdighet. Hun gjorde det ikke fordi hun vil være en heltinne eller hadde behov for det. Det er ofte de beste heltene, sier Helin.

Arbeidet både med «Atlantic Crossing» og en svensk TV-serie om åtte svenske dronninger, har ikke bare gitt henne en innsikt og en kunnskap om kongelige: Det har også gjort at hun lettere får sympati med dagens kongelige.

– Jeg fikk vondt inni meg da jeg så kronprinsesse Victoria på TV på den svenske nasjonaldagen. I full offentlighet med familien. Flinke Victoria må prestere hele tiden. Både som mor, kvinne og kronprinsesse.

Publisert: 23.06.20 kl. 06:50

