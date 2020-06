ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN: Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis, Clarke Peters, Delroy Lindo og Jonathan Majors (fra venstre) i «Da 5 Bloods». Foto: Netflix

Filmanmeldelse «Da 5 Bloods»: Blod og vanære

Spike Lee er i form. Også på den lille skjermen.

Nå nettopp

DRAMA

«Da 5 Bloods»

USA. 16 år. Regi: Spike Lee. På Netflix

Med: Delroy Lindo, Chadwick Boseman, Isiah Whitlock Jr., Clarke Peters, Jonathan Majors, Norm Lewis, Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jean Reno

Fem aldrene menn møtes i Vietnam i vår tid. De er veteraner fra det vietnameserne kaller «The American war», og er der for å hente hjem de jordiske levningene av sin gamle kampfelle «Stormin’» Norman (Boseman, fra «Black Panther»).

Samt, for ikke å glemme, 17 millioner dollar i gullbarrer.

De fem – tittelens «5 bloods» – ramlet over skatten under en aksjon back in the day. Gullet var i sin tid CIAs betaling til Lahu-folket, for innsatsen deres mot nordvietnameserne. Norman mente den kunne tjene som «reparations» – erstatning for slavetiden – og så for seg å distribuere godene til diverse veldedige formål.

ATTER OVER RISMARKENE: Scene fra Netflix-filmen «DA 5 Bloods». Foto: David Lee / Netflix

Nå skal de gjenlevende ut i bushen for å lete etter både skatten og restene av Norman. De er Paul (Lindo), Otis (Peters), Eddie (Lewis) og Melvin (Whitlock Jr.). Pauls sønn David (Majors) dukker også opp, og de er atter en gang fem.

Regissør Spike Lee lar oss umiddelbart merke hvem det er som holder i tøylene. «Da 5 Bloods» innledes av et arkivklipp med Muhammad Ali, og går over i en montasjesekvens som er tonesatt av Marvin Gayes «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)».

Montasjesekvenser om Vietnamkrig-æraen gror, om sant skal sies, på trær. Både i spillefilmer og dokumentarer. Men Lees er mange reiser mer kraftfull enn 98 prosent av de mange hundre vi har sett.

TILBAKE TIL ÅSTEDET: Delroy Lindo som Paul (til venstre) og Clarke Peters som Otis i «Da 5 Bloods». Foto: David Lee / Netflix

Av de fire veteranene er det Paul som sliter tyngst. Han er blitt en bitter mann, er fremdeles plaget av posttraumatisk stress – og stemte gudhjelpe på Trump ved forrige valg. Han har med seg en rød «MAGA»-caps til Vietnam. Denne skal spille en ikke ubetydelig rolle etter hvert.

Otis besøker en gammel bekjent fra krigen, Tiên (Lê Y Lan), og det viser seg at han har en datter han aldri har visst om. Tiên og den forbilledlig snørrhovne franskmannen Desroche (Reno) skal hjelpe våre fire helter å få verdiene tilbake til USA. Så bærer det ut i villmarken. Der uenighetene våre helter imellom tar fyr nokså raskt.

Lee hygger seg som vanlig med å referere til et utall gamle filmklassikere. «Apokalypse nå!» (1979) og en drøss andre Vietnam-epos, selvsagt. Men også – i utstrakt grad – John Hustons «Sierra Madres skatt» (1948), «gullfeber»-filmen over dem alle.

Ja, Whitlock Jr. får sågar anledning til å nytolke sitt langstrakte «shiiiieeeeeet» fra TV-serien «The Wire» (der både han og Peters spilte). Filmmusikken er halvt gamle soulslagere og halvt orkestermusikk à la gullæra-Hollywood.

LITT ROMANTIKK BLIR DET OGSÅ TID TIL: Mélanie Thierry og Jonathan Majors i «Da 5 Bloods». Foto: David Lee / Netflix

Lees stil er som vanlig filmatisk «uren» og vilt levende. De fire hovedrolleinnehaverne opptrer i sin nåværende alder i scenene fra krigen. Innklippsbildene – arkivstoff, intervjuer, supertekstede bilder, alt mulig rart – fungerer som små vitaminsjokk. I en lang, fabelaktig spilt sekvens henvender Lindo seg direkte til kameraet/oss.

Regissøren er som vanlig ute etter å understreke politiske poenger og peke på historiske skampletter. Som for eksempel at afroamerikanere utgjorde 11 prosent av USAs befolkning under Vietnamkrigen, men at hele 32 prosent av soldatene som ble sendt til Asia, var svarte.

At Vietnamkrigen var en umoralsk krig som brukte unge svarte menn som kanonføde, mens lederne deres, Martin Luther King Jr. og Malcolm X, ble skutt og drept der hjemme. Svart eller hvit: Amerikanerne burde aldri vært der i det hele tatt.

SNØRRHOVEN FRANSKMANN: Jean Reno i «Da 5 Bloods». Foto: David Lee / Netflix

Det er – som før – mulig å mene at Lee kan bli didaktisk. Filmene hans er en blanding av drama og polemikk. Undertegnede lar seg overhodet ikke plage. Og regissøren blir aldri prektig.

Rettskaffen agitasjon og tragedie avløses av mørk humor. Følelsen av overskudd er konstant til stede. Så man innvende at to og en halv times spilletid er ganske mye, og at regissørens forrige, «BlacKkKlansman» fra 2018, lang den også, var strammere i fisken.

PÅ SETTET: Spike Lee, Clarke Peters, Delroy Lindo, Jonathan Majors og Norm Lewis (fra venstre) under innspillingen av «Da 5 Bloods». Foto: David Lee / Netflix

«Da 5 Bloods» er likevel, uomtvistelig, en amerikansk filmauteur på toppen av sin gullalder nummer to, understøttet av strålende teknikk og en super bukett skuespillere i utmerket form.

I Delroy Lindos tilfelle kan jeg ikke skjønne annet enn at vi snakker om Oscar-nominasjon. Han er knallgod som en forvirret mann i stadig fare for å gå i full oppløsning. Det er en svær og teatral skuespillerinnsats, som tidvis truer med å redusere de andre karakterene til statister. Men den gir mer og mer mening etter hvert som filmen skrider frem.

«Da 5 Bloods» er selvsagt langt bedre enn din gjengse «Netflix-film». Den oppleves som en symfoni, og spiller seg gradvis opp, stadig mer intens og givende. Når den er over, føler man at man har vært gjennom noe.

Publisert: 12.06.20 kl. 16:52

