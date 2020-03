HEMMELIGHETSFULL: Mia Hundvin, her under et intervju med VG i 2012, snakker sjelden om privatlivet. Foto: Nils Bjåland, VG

Mia Hundvin holdt bruddet hemmelig – har fått ny kjæreste

Mia Hundvin (42) forteller i en podkast at det ble slutt med Terje Håkonsen (45) for flere år siden, og at hun nå er sammen med en TV-kollega.

Det er i Humornieu-podkasten «Må på behandling»– hvor Morten Ramm er programleder – at TV-profilen og den tidligere håndballstjernen Mia Hundvin for aller første gang omtaler bruddet med Håkonsen. Om enn en smule motvillig.

I episoden dreies samtalen inn på da Hundvin tapte semifinalen i OL i 2000 med håndballandslaget, og Ramm spør om hun har en smell å sammenligne med i privatlivet. Ramms podkastmakker Vegar Tryggeseid foreslår «skilsmissen», hvorpå Hundvin kjapt responderer med:

– Hvem av dem? Oh shit, det har jeg ikke snakket om. At jeg har flere.

– Hvor mange skilsmisser har du? Eller samlivsbrudd, da. To? spør Ramm.

– Hm ... Ikke så mange vet det, svarer Hundvin.

Ramm oppsummerer at Hundvin først var sammen med Camilla Andersen (dansk håndballspiller, red. anm.), og deretter snowboardstjernen Terje Håkonsen – som hun har to barn med. Selv har Hundvin alltid vært forsiktig med å utbrodere privatlivet.

– Hva var det verste bruddet? spør Ramm.

– Åh, jeg orker ikke, svarer en nølende Hundvin.

– Du vil ikke prate så mye om det? Men nå lever du et nytt liv, med Jørgen Høst, påpeker Ramm.

– Det vet ikke alle, heller, svarer Hundvin.

– Men det gjør du, kontrer Ramm – som nekter å slippe temaet.

– Det gjør jeg, erkjenner Hundvin, som de siste årene har jobbet som produsent i TV-bransjen.

SAMARBEIDET: Jørgen Høst (t.v.) sammen med Erik Solbakken, Morten Ramm og Jørgen Høst, i forbindelse med lanseringen av TV 2-programmet «Torsdagsfilmen». Foto: Espen Solli / TV 2

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Hundvin.

Uttalelsen er den første bekreftelsen på at Hundvin har funnet kjærligheten igjen. Hennes nye utkårede, 39 år gamle Jørgen Høst, har gjort seg bemerket som TV-profil Erik Solbakkens høyre hånd. Sammen har de blant annet laget programmene «Karl Johan» og «Popstokk». For førstnevnte ble de nominert til Gullruten.

Også Morten Ramm har jobbet med duoen – i forbindelse med TV 2-programmet «Torsdagsfilmen», der Høst var manusforfatter og produsent.

Unngår overskrift

Ramm konkluderer i podkasten med at alle nå vet at Hundvin og Høst er kjærester, og at livet går videre.

Terje Håkonsen og Mia Hundvin møttes for første gang – i VG-regi – under en middag i København våren 2002. Året etter ble det kjent at de var et par.

I podkasten følger Hundvin opp med noen ord om det faktum at hun har holdt bruddet med snowboardstjernen hemmelig for offentligheten frem til nå.

– Nå kan man ikke slå det opp med sånn «Ble skilt», for det er mange år siden nå. Er ikke det en prestasjon? Apropos vinnerskalle. Har jeg vunnet noe?

Hundvin er for tiden å se i TVNorges «71 grader nord», der hun kjemper om å bli Norges tøffeste kjendis. Om hun inkasserer seieren gjenstår å se.

Blant konkurrentene er programleder Jon Almaas (52), som i torsdagens episode fikk et særdeles «hett» møte med en ulv:

KONKURRENTER: Hedvig Wessel (bak f.v.), Mia Hundvin, Maren Turmo, Pål Tøien alias OnklP, Lise Finckenhagen, Atle Pettersen. Foran fra venstre: Øystein «Pølsa» Pettersen (foran f.v.), Jon Almaas, Erik Follestad, Melina Johnsen. Foto: Matti Bernitz/TVN

