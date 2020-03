PUTE: Sigurd (Steinar Klouman Hallert) gjør sitt beste forsøk på å lage eget «Hey Girl»-meme. Foto: TVNorge

TV-anmeldelse «Sigurd fåkke pult»: Hvite menn som pusher 20

Ømt, morsomt og passe kleint om incels som ikke er incels.

«Sigurd fåkke pult»

Norsk humordramaserie i åtte deler

Premiere på Dplay 12. mars

Regi: Øyvind Holtmon

Av: Øyvind Holtmon, Steinar Klouman Hallert, Erlend Mørch, Tina Rygh

Med: Steinar Klouman Hallert, Erlend Mørch, Eline Grødal, Ragnhild Lefstad m.fl.

Bak denne håpløse «American Pie»-tittelen skjuler det seg mye mer dybde enn enfoldig seksuell frustrasjon. Tittelens Sigurd får riktignok ikke utløp for sine kjødelige behov. På ingen måte. Han får så vidt en klem. Det er likevel ikke dét dette fokuserer på.

I stedet introduseres vi til en passe tafatt kar i midten av tyveårene som ikke mestrer noe som helst. Utover å spille online skytespill med kompisen Mats (Erlend Mørch). «Sigurd fåkke pult» er en slags Seth Rogen-aktig fortelling om vår tids unge menn. De som ikke helt får til tilværelsen. En tilværelse der lønnen kommer fra en nedrig mobilreperatørjobb og vennene kan telles på én… finger.

Åpningssekvensen der Sigurd (Steinar Klouman Hallert, sist sett i «Fjolls til Fjells») tilfredsstiller seg selv mot veggen, mens kollektivsamboer Trym (Aslak Maurstad) gjennomfører ekte saker i rommet ved siden av, er ganske lite definerende for resten av serien. Dette er en skambalansert men keitete fortelling om den vanligste typen incels. Altså incels som ikke er incels. Ikke ulikt Rino i Lars Ramslies «Fatso» (2003), bare uten de ekstra kiloene.

ENSOM: Sigurd viser sitt mest engasjerte fjes. Et ansiktsuttrykk som kan brukes til alt. Foto: TVNorge

Sigurd er tynn, anemisk, blek og rødøyet. Han er ikke kokende forbanna på samfunnet. Han er ikke skuffet over at kvinner kaster seg i fanget på ham. Han skriver ikke i kommentarfelt. Faktisk virker det som om han egentlig ikke bryr seg så mye om verden på generelt grunnlag. Han er bare en helt ordinært ambisjonsløs og sjenert kar som aller helst vil bli likt så godt av det annet kjønn at det kanskje kan bli til noe mer.

Ikke bruker han Tinder eller tilsvarende digitale remedier for å komme seg videre. Selv når damer snakker direkte til ham ender det i nesten avvisende nølende svar som dreper all potensiell interesse.

Flere av skuespillerne er fra humorkollektivet Humornieu, de beste på pinlig antihumor her til lands. Det merkes. Til tider er «Sigurd fåkke pult» så sosialt stusslig at det er langt forbi pute-TV. Spesielt i både oppbyggingen til og gjennomføringen av en innflyttingsfest. Men også når faren forsøker å få ham til å snakke om legning, under dekke av å hjelpe til med å hente egg i hønsehuset.

SOFA: Mats (Erlend Mørch) og Sigurd (Steinar Klouman Hallert) kommuniserer best sammen gjennom headset. Her prøver de over en sofa. Foto: TVNorge

En psykolog med helt egne interesser er et artig innfall (Ragnhild Lefstad). Likevel blir manuset her noe vel manisk i sitt behov for å bryte moderne etiske retningslinjer man muligens ikke diskuterte godt nok på embetsstudiet. Utfordringen etter tre episoder er at man nesten blir for irritert over både hovedperson og bipersoner. Og at litt for mange deler av fortellingen ikke er like finstemt som de beste.

Det som virkelig er behagelig med «Sigurd» er at den ikke prøver å være hysterisk vittig, eller åpenbart pinlig slik tittelen antyder. Den prøver i stedet å si noe riktig om hvordan det er å være ung mann i 2020.

En slags «Unge Lovende».

Med menn.

Helt fritt for at karakterene holder på med noe som kan kalles lovende.

Men ellers ganske så lovende.

Anmelderen har sett de tre første episodene.

Publisert: 12.03.20 kl. 15:53

