UTFORDRERE: Aurora Gude og Jan Tore Kjær inntar gården.

Flytter inn på «Farmen kjendis»: − Ekstremt tøft psykisk

Jan Tore Kjær (54) og Aurora Gude (30) hadde aldri møtt hverandre før de kom inn som utfordrere. De to slet med hver sine ting.

Ishockey-veteranen Jan Tore Kjær og influencer og tidligere «Paradise Hotel»-vinner Aurora Gude er årets utfordrere i «Farmen kjendis».

– Det fristet å si ja til å oppleve noe man ellers ikke får gjort, sier Kjær på telefon til VG fra New York, der han er på jobbreise denne uken.

Mislikte utedoen

Han forklarer at det var de det å leve 100 år tilbake i tid, som lokket. Samtidig var det de enkle forholdene på Steinsjøen gård som tæret på 54-åringen, som tidligere har prøvd seg i både «Skal vi danse» og «Kompani Lauritzen».

– Det var ekstremt tøft psykisk, sier han om det å komme inn på «Farmen».

– De hverdagslige tingene var en prøvelse. Ikke minst det å gå på do, det var jo helt tragisk.

– Hvorfor var det så ille?

– Utedoer som luktet dritt, uffa meg. Samtidig vasset man i dyrebæsj overalt på gårdstunet. Og man sov i seng med folk man ikke kjenner. Noen snorket, noen ville ikke sove, og andre ville ikke stå opp, sier Kjær.

– Det finnes ikke privatliv, det er helt borte. Vil man ha det, må man ut i skogen og sitte for seg selv. Det er jo heller ikke noe alternativ, mener Kjær.

ISHOCKEY-STJERNE: Jan Tore Kjær – her skikkelig på bortebane.

Men han var innstilt på å teste seg selv og leve det enkle liv.

– Vi har det jo til vanlig veldig godt, med god mat, vin og komfort til over pipa. Så jeg ville utfordre meg selv også som menneske.

For Aurora Gude var det ikke utedoen eller brutte intimgrenser som tok hardest på. Det verste var ikke å få være med fra start, som «fullverdig deltager», som hun hadde sagt seg interessert i.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg var veldig skuffet da jeg fikk rollen som utfordrer, sier hun til VG.

Utenfor fellesskapet

30-åringen forklarer at hun ble stresset av å føle seg utenfor. Hun presiserer at det kun var hennes egne følelser som ble satt på prøve, og at det ikke var noe de andre lot seg merke med.

– Jeg elsker mennesker og synes det er koselig å ligge på samme rom med fem andre. Sånt får jeg energi av. Det tunge for meg var å føle seg utenfor fellesskapet og liksom ikke være en del av det som foregikk.

Gude sier de andre allerede var en etablert gruppe med sosiale koder og egen kultur da hun og Kjær meldte sin ankomst – selv om utfordrerne denne gangen kommer inn en uke tidligere enn vanlig.

INFLUENCER: Aurora Gude, her på hesteryggen på gården.

Kjær og Gude kjente hverandre ikke på forhånd, men fikk noen timer sammen før de ankom gården. Begge var klar over at de var hverandres største konkurrenter der og da.

– Jeg visste at det var andre kriterier for oss utfordrere enn for dem som allerede var på gården. Aurora og jeg ble enige om at vi bare skulle nyte opplevelsen og ha det gøy så lenge det varte. Så fikk det gå som det ville gå, sier Kjær.

Dårlig taper

Gude, senest aktuell i NRKs «24-stjerners julekalender», innrømmer imidlertid at det var litt mer komplisert enn som så. Hun likte Kjær veldig godt og syntes det var trist å tenke på at bare én av dem skulle få bli.

– Jeg hadde håpet at den andre utfordreren skulle være en som fort ble uvenner med folk, men han var akkurat som meg, morsom og blid, sier hun og ler.

– Jan Tore var en verdig konkurrent, men det var jo spennende. Han er eldre enn meg, og jeg tenkte at han sikkert visste mye mer enn meg om mange ting.

Gude var bunn ulykkelig da hun i 2021 ble slått ut av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Hun forklarte den gangen at hun var en dårlig taper.

– Det gjelder fortsatt, sier hun og ler.

Gude og Kjær hadde den fordelen at de visste hvem andre som var på gården.

– Siden jeg var klar over at Trond Moi var der, visste jeg at det var mulighet for å trylle retter ut av intet, sier Kjær om kjendiskokken og konkurrenten.

Den dårlige stemningen som var på gården fra første stund, som endte med bråk og at Lina Adampour (37) trakk seg, merket ikke utfordrerne noe til.

– Vi fikk en versjon av det som hadde skjedd, i en bisetning. jeg tror de som var der, hadde lært av det som skjedde. De tok imot oss på en bedre måte enn det som er vanlig med utfordrere, mener Kjær.

Tilbakeblikk på da Aurora Gude var med i «Charterfeber» – se VGTV: