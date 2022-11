DØD: Jason David Frank, her på premieren til «Omniboat: A Fast Boat Fantasia» i Utah i 2020.

«Power Rangers»-stjernen Jason David Frank er død

Skuespiller Jason David Frank gikk bort lørdag – 49 år gammel.

Amerikanske Jason David Frank, best kjent som green/white Power Ranger Tommy Oliver i TV-serien «Mighty Morphin Power Rangers» på 90-tallet, er død.

Det bekrefter hans talsperson Justine Hunt overfor TMZ.

Også CNN, People og andre store medier omtaler stjernens brå bortgang.

– Dessverre er dette sant, opplyser en ikke navngitt representant for Frank til People.

– Vær så snill å vise respekt for privatlivet til familien og vennene i denne grusomme tiden, mens vi tar tapet av et så fantastisk menneske inn over oss, legger vedkommende til.

– Han elsket familien sin, vennene og fansen høyt. Han vil bli dypt savnet.

Skuespilleren døde i Texas, men noen dødsårsak er ikke oppgitt.

2017: Austin St. John (Red Ranger), Walter Jones (Black Ranger), Jason David Frank (Green/White Ranger) og David Yost (Blue Ranger) kastet glans på «Power Rangers»-filmpremiere.

Jason David Frank etterlater seg kone og fire barn.

Skuespilleren har siden TV-serien figurert i en rekke andre «Power Rangers»-prosjekter. Sammen med kolleger stilte han også opp på rød løper da filmen «Power Rangers» så dagens lys i 2017, med nye stjerner.

På den offisielle Twitterkontoen til «Power Rangers» er det lagt ut følgende melding:

På filmnettstedet IMDb.com står Frank oppført med to nye prosjekter, det ene ferdig innspilt, mens det andre er under arbeid.

Frank er også kjent fra serier som «Sweet Valley High» og «Family Matters». Han ga i tillegg stemme til flere filmer og serier, deriblant «Vi Bare Bjørner».

Skuespilleren var også en aktiv utøver innen kampsporten MMA.

49-åringen er den andre i «Power Rangers»-originalbesetningen som går ut av tiden. Thuy Trang, som spilte Yellow Ranger, døde i en bilulykke i 2001, bare 27 år gammel.