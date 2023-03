PÅ STEDET HVIL: Sesong fire av «Kompani Lauritzen» er i gang, og nå må de første deltagerne forlate programmet.

Tre personer ute av «Kompani Lauritzen»: − Overrasket meg

Etter en rekruttperiode med intense øvelser og prøvelser, er det i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen» klart for dimmekamp.

Fire deltagere risikerer å måtte forlate programmet, og til slutt er det klart at artist Thomas Hayes, sportsanker Ingrid Halstensen og youtuber Christopher Robin Omdahl må forlate realitykonkurransen.

– For en opplevelse det var! Det var så utenfor komfortsonen. Jeg tenkte at her skal jeg være med så lenge jeg klarer, så lenge jeg gjør mitt beste så er jeg fornøyd, sier Halstensen til VG.

Hun var den som var nærmest å ta seg videre fra dimmekampen.

– Jeg følte at jeg hadde gitt alt på siste dagen, og fikk kjenne på mestring, så da blir man jo litt nysgjerrig på hvordan man kunne gjort det videre.

MÅTTE DRA: Artist Thomas Hayes, sportsanker Ingrid Halstensen og youtuber Christopher Robin Omdahl.

I episoden fremkommer det ikke hvordan Hayes og Omdahl reagerer på å ryke ut, men da det er klart at Omdahl taper den første runden, kaster han fra seg kokesettet i irritasjon.

Også Halstensen kjente på en liten bitterhet, selv om hun ikke ble skuffet.

– Så det var jo kjedelig, man har jo ikke lyst til å ryke først. Men når jeg først skulle ryke så var det fint å ryke for Sval, hun er et fantastisk menneske.

VG har forsøkt å få en kommentar Hayes og Omdahl.

KOM SEG GJENNOM: Med én sjokolade fra en Twist-pose måtte deltagerne gjennom flere tøffe øvelser i løpet av en dag. Omdahl tok seg derimot ikke videre fra dimmekamp.

Dimmekampen kom etter øvelsen «Hurramegrundt» hvor de ble testet i ulike øvelser gjennom dagen. Deltagerne levde på vann og en liten sjokoladebit, og dagen skulle avsluttes med å gå opp en fjelltopp.

Flere har uttalt at de vurderte å trekke seg fordi det var så tung, og flere av deltagerne har tatt til tårene.

– Jeg tror aldri jeg har grått så mye i livet mitt som jeg gjorde under den rekruttperioden, sier Halstensen og legger til:

– Jeg er jo et veldig følelsmenneske. Det skal lite til for at jeg åpne kanaler, om jeg er glad eller lei meg. Men der inne blir alt så forsterket, og det er så ekstremt intenst.

Thomas Hayes var en av deltagerne som fikk kjenne det hardt på kroppen gjennom en tøff rekruttperiode.

Det verste for Halstensen var å føle seg som en belastning overfor lagkameratene.

– Jeg er ikke den fødte soldat, jeg er ikke fysisk godt trent, og er pysete, så bare det å være med var en liten seier for meg.

– Men følelsen av at jeg svekket de andre på laget mitt var vanvittig kjipt.

Det overrasket henne hvor tøft realityprogrammet faktisk var.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle være så intenst, så det overrasket meg. Det gikk i et banket kjør, det eneste egentiden man fikk var noen sekunder på toalettet.

MÅÅTTE DRA: Da det er klart at Omdahl taper den første runden, kaster han fra seg kokesettet i irritasjon.

– Det var så hardt. Du er på hele tiden. Så skal du gi av deg selv, for det er jo tross alt en TV-innspilling.

Det fysiske fikk hun virkelig kjenne på når hun kom ut.

– Jeg hadde en uke der jeg gjorde ingenting. Jeg var helt utslitt, og det tok meg når jeg kom hjem. Når du er der inne går det så i ett, så det var da jeg kom ut at jeg måtte prosessere alt.

Et halvt år uten følelse

Og kroppen så i tillegg nedbrutt ut.

– Jeg så ut som en menneskelig ku, sier hun og ler.

IKKE MER REALITY: Halstensen jobber som sportsanker på TV 2 og er veldig glad for deltagelsen – til tross for at hun nok ikke kommer til å gjøre med realitykonsepter.

– Jeg får veldig lett blåmerker og var så blå og gul overalt, helt flekkete. Jeg hadde ikke følelse i to av tærne mine.

– Jeg hadde faktisk ikke følelser i dee på et halvt års tid.

Årsaken var skoene, tror Halstensen

– Jeg hadde veldig behagelige sko, men befalet ville vi skulle ta av skoene når vi hadde anledning, men vi hadde sko på veldig ofte utenom når vi var i seng.

– Jeg snakket med legen i kompaniet etter innspilling, og fikk beskjed om at det faktisk var vanlig og ikke farlig. Den var ute av drift, og lå i dvale et halvt års tid.

NESTEN: Halstensen tok seg nesten videre, men tapte for artist Sval Rosenløw Eeg.

– Det var dødsdigg å ikke ha de brettekantene. Men det jeg faktisk har tatt med meg er å være litt snillere mot meg selv, ikke alltid kjøre de aller strengeste kravene. Det har jeg prøvd å ta med meg tilbake til jobben

Hun bare gode ord å si om de andre deltagerne og opplevelsen.

– Jeg er superglad for at jeg fikk være med, sier hun men legger til at hun ikke tror hun blir å se i noen andre realityprogram fremover.

– Jeg føler ikke et jag til å gjøre mer utover det jeg gjør i jobben.

