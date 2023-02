HYLLES: Nick Offerman (tilhøyre) har bergtatt publikum i sin rolle som Bill i «The Last of Us». Her sammen med Pedro Pascal, som spiller Joel i serien.

«The Last of Us»-låt skyter i været

Linda Ronstadt opplever «Kate Bush-effekten».

Tredje episode av «The Last of Us» har fått enormt med oppmerksomhet den siste uken.

Vi skal ikke spoile episodens handling, men flere snakker om at dette er en av de beste enkeltepisodene i en serie på lang tid.

Den har tittelen «Long, long time», oppkalt etter Linda Ronstadts sang med samme navn, fra 1970. Sangen spiller også en sentral rolle i episoden.

Og det synes på streaming-tallene.

Etter at episoden ble tilgjengelig, tvitret Spotify at tallene har økt med 4900 prosent.

Det minner om en situasjon vi også så i fjor. Da ble nemlig Kate Bush-låten «Running Up That Hill» brukt i «Stranger Things», og også da føk tallene i været, til tross for at sangen er fra 1985.

«Master of Puppets» av Metallica, fra 1986, opplevde en lignende effekt etter å ha blitt brukt i samme serie.

Gamle hits har altså potensial til å finne et nytt publikum, etter å ha blitt brukt i populære serier. Men er det noe penger i det?

80-TALLSIKON: Linda Ronstadt hadde flere hits på 80-tallet. Her deltar hun på Grammys-utdelingen i 1984.

Det virker ikke slik. Ronstadt har ifølge Billboard aldri eid rettighetene til sangen, og solgte i 2021 det meste av katalogen sin.

Hun sier likevel hun er glad for folk nå børster støv av låten.

– Jeg elsker fremdeles den sangen, sier hun til nettstedet.

Episodens massive hyllest har hun imidlertid sett lite av. Ronstadt legger nemlig til at hun ikke følger med i sosiale medier, og har heller ikke sett serien.

Artisten frykter likevel ikke for fremtidsutsiktene. Hennes manager sier til Billboard at HBO-bruken av sangen hennes har åpnet mange dører, og at hun har flere prosjekter på gang.