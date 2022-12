«JEG PUSTER KRIG!!»: Eivind Sander (til høyre) gir Jon Øigarden en dose kjeft i «Gulltransporten».

Filmanmeldelse «Gulltransporten»: Påkostet B-film

Lett og lidenskapsløst om en «solskinnshistorie» fra andre verdenskrig i Norge.

KRIGSFILM / DRAMA

«Gulltransporten»

Premiere på Viaplay torsdag 15. desember

Norge. 12 år. Regi: Hallvard Bræin

Med: Jon Øigarden, Ida Elise Broch, Axel Bøyum, Anatole Taubman, Eivind Sander, Morten Svartveit, Sven Nordin

Den lette, kraftpatriotiske underholdningsfilmen om andre verdenskrig, i tradisjonen fra «Den store flukten» (1963) og «Kellys helter» (1970), har ikke veldig gode vilkår om dagen. (Selv om britene forsøker seg fra tid til annen.)

Kanskje var det Steven Spielbergs «Redd mening Ryan» (1998) som med sin grufulle realisme ga den dødsstøtet. Kanskje var det George Clooneys nokså fjollete «The Momuments Men» (2014). Kanskje har verden rett og slett innsett at det er lite ved krig som er lett underholdende.

«Gulltransporten» er i så måte en outlier. En «solskinnshistorie» fra krigens tidlige dager i Norge, som blir lansert som en «popkornverdig» krigsfilm. Sikkert er det at «Gulltransporten» har lite til felles med det som er årets mest sette norske film på kino: Den sinte og gode «Krigsseileren».

BYRÅKRAT PÅ FAREFULLT OPPDRAG: Jon Øigarden i «Gulltransporten».

Nå er ikke «Gulltransporten» er en crazykomedie eller på andre måter «ellevill», altså. Men den er lett, ja. Litt som en noen hakk mer seriøs Olsenbanden-film satt til andre verdenskrig.

Sammenligningen er ikke tatt ut av luften. Regissør Hallvard Bræin var mannen bak det brukbare forsøket på å gjenopplive nettopp «Olsenbanden» tidligere i høst. I «Gulltransporten» virker det som om han har trukket veksler på erfaringene fra både Olsen-eposet og de tre «Børning»-filmene han har på samvittigheten.

Historien om hvordan de siste restene av Norges Banks gullbeholdning ble fraktet ut av Norge i april 1940, ser ytterst film-vennlig ut på papiret. Spesielt om man jukser og overdriver litt, som jo er lov i en underholdningsfilm.

Frakt-ruten gikk fra Oslo via Lillehammer, videre til Åndalsnes, Molde og Tromsø, med biler, tog og båter. Nasjonale ikoner som Einar Gerhardsen, Nordahl Grieg og Nini Haslund Gleditsch var med på deler av ferden.

MOLDE I BRANN: Scene fra «Gulltransporten» på Viaplay.

Nazistene fulgte etter, og «Gulltransporten» er imponerende når den gjenskaper de mest dramatiske hendelsene: Den tyske krysseren Blücher som gikk ned utenfor Drøbak i morgentimene 9. april 1940. De voldsomme bombeangrepene på Åndalsnes og Molde. Disse sekvensene, flott fotografert av Oskar Dahlsbakken, er troverdige på en måte som ikke helt står i stil til tonen i filmen for øvrig.

Jon Øigarden spiller petimeteret Fredrik Haslund, sekretæren i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som fikk ansvaret for å lede operasjonen, med en tyngde som får ham til å skille seg ut i et ellers noe ujevnt ensemble. En sivilist med orden i sysakene, mer introvert og mindre heltemodig enn søsteren Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch), som kommer rett fra borgerkrigen i Spania og er klar som et egg for dyst.

Haslund havner fra tid til annen i konflikt med den eksplosivt sinte majoren Bjørn Sunde (Eivind Sander), sjefen for operasjonens militære eskorte. Men ikke noe en håndfull kloke ord ikke kan rydde opp i. Og om Øigarden er «Egon» – mannen med en plan han gjerne vil holde seg til – er de overveiende komiske Axel Bøyum og Sven Nordin denne filmens «Benny» og «Kjell».

«BENNY» Og «KJELL»: Axel Bøyum (til venstre) og Sven Nordin i «Gulltransporten».

Nordin er gutten fra gølvet som aldri sutrer. Han leverer dialog som kunne vært tatt rett ut av «Karl & Co.». Bøyum er den spake jyplingen som klager på at været er for kaldt og bilmotorene for varme.

Morten Svartveit spiller lyrikeren, dramatikeren og krigsreporteren Nordahl Grieg. En feiret kjendis i Norge, skal vi tro denne fortellingen – og slett ikke så krampe-marxistisk at han ikke visste å sette pris på det. Anatole Taubman gestalter den huløyde nazisten som forfølger heltene. Han veksler mellom å være uhyggelig og uhyggelig på en muligens utilsiktet komisk måte.

ALT FOR NORDAHL: Morten Svartveit som Nordahl Grieg og Ida Elise Broch som Nini Haslund Gleditsch i «Gulltransporten».

Tidskoloritten og kostymene sitter. Men det blir mye deklamatorisk dialog, uklar kronologi og mange nokså tamme transportetapper. «Gulltransporten» er kun i rykk og napp spennende – og da hovedsakelig i «money shot»-scenene jeg nevnte over. Følelsen av overhengende fare, av fiender som puster nordmennene i nakken, blir liksom aldri ordentlig etablert. Vi vet at nazistene er på sporet, men vi føler det ikke. Vi får ingen åndenød av det vi ser.

Det er noe uforpliktende og lidenskapsløst med «Gulltransporten». Som om noen leste om historien i et blad, type Vi Menn, og et lys gikk opp: Dette er en potensiell film, hva? Ingen har lagd den før, vel?

KONTORIST I KRIG: Axel Bøyum i «Gulltransporten».

For undertegnede føltes det som en film som er blitt laget fordi noen trengte å lage noe, og fordi Viaplay hadde penger og plass til mer «innhold». Den hadde blitt bedre, tror jeg, dersom den hadde blitt tatt hånd om av noen som brant for oppgaven.

«Gulltransporten» utspiller seg under andre verdenskrig. Men den har sannelig ikke mye å si om den.