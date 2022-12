TRE NØTTER TIL ASKEPOTT: Libuše Šafránková (t.v.) spiller Askepott i originalen fra 1973 som sendes på NRK på julaften. Til høyre Astrid Smeplass som Askepott i den norske filmen fra 2021.

Askepott-konkurranse på TV i julen

Denne julen blir det «Tre nøtter til Askepott» både på NRK og TV 2. Men i to svært forskjellige versjoner.

NRK viser som vanlig den tsjekkiske klassikeren fra 1973 med stemmen til Knut Risan i den dubbede norske versjonen på julaften.

TV 2 varter opp med nye «Tre nøtter til Askepott» med Astrid Smeplass i hovedrollen – og årets «Skal vi danse: Allstars»-vinner Cengiz Al som prinsen. Dermed får NRK Askepott-konkurranse denne julen – men ikke på selveste julaften.

PRINSEN OG ASKEPOTT: Cengiz Al og Astrid Smeplass.

Hvilken Askepott-versjon skal du se på TV i julen? «Tre nøtter til Askepott» på NRK «Tre nøtter til Askepott» på TV 2 Ser ikke Askepott på TV i julen

– Det er nok plass til både den tradisjonelle og moderne versjonen av «Tre nøtter» til Askepott, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen.

Allerede 7. desember er det premiere for «Tre nøtter til Askepott» på TV 2 Play. Lørdag 17. desember og på 2. juledag vises filmen for første gang på TV 2 Direkte. Filmen fikk for øvrig terningkast tre av VGs anmelder og med konklusjonen:

– Astrid Smeplass er gledelig god. Men magisk blir «Tre nøtter til Askepott» aldri.

– Vi gleder oss veldig og håper seerne ser frem til den store TV-premieren av den norske storfilmen med Astrid Smeplass og Cengiz Al, skriver pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl i en e-post til VG.

Helsingen synes det er fint for de som ser live på kanal at TV 2 har valgt en annen sendetid enn julaften.

– Hverken TV 2 eller vi er så veldig opptatt av konkurransen oss imellom i den internasjonale konkurransen vi lever med, sier Helsingen videre.

«Tre nøtter til Askepott» har i alle år vært en solid TV-vinner for NRK. Riktignok har seertallene de siste fem årene vist en dalende tendens, med mellom 1,2 millioner seere og 880.000 seere totalt. I 2013 kåret VGs lesere den til sin desiderte julefavoritt.